أبرزها البوليستر .. أقمشة يفضل تجنب ارتدائها في فصل الشتاء



ملابس فصل الشتاء ملابس فصل الشتاء



يسعى الكثير في فصل الشتاء لارتداء الكثير من الملابس حتى يشعروا بالدفء في الطقس البارد، وعلى الرغم من ذلك وارتدائهم الكثير من القطع إلأ أنهم يشعرون بالبرد، الذي أحياناً يصل إلى حد الإصابة بنزلات البرد القاسية، ومن هنا يستعرض اليوم السابع عددا من الأقمشة التي يجب تجنب ارتدائها في فصل الشتاء وفقاً لموقع "magnoliaandtulle" كما يلي:



الملابس القطنية:

على الرغم من أن القطن من الألياف الطبيعية وخامة محببة للكثيرين، ولكنه يجب تجنب ارتدائه في فصل الشتاء، وذلك لأنه لا يزيل الرطوبة ولا يعزل جيدًا، هذا يعني أن الجسم سيكون رطبًا وباردًا حال التعرض للمطر، مما يزيد من فرص إصابتك بانخفاض حرارة الجسم في الحالات القصوى، وإذا كنت من محبي ارتداء الملابس القطنية فعليك ارتداء طبقة عازلة بينه وبين الجسم أو فوقه مثل الجواكيت العازلة من الجوخ أو الجلد.



ألياف تركيبية:

وهي الأقمشة الصناعية مثل البوليستر والاكريليك والحرير الصناعي غير القابلة للتنفس، إنها تحبس الحرارة وتجعلك تتعرق، مما يتسبب الإصابة بالبرد والشعور بالرجفة، لكن علينا أن نذكر أن التكنولوجيا قد تحسنت حيث تتمتع بعض هذه الألياف بصفات مفيدة، على سبيل المثال، الصوف مصنوع من البوليستر، تم تصميم الكثير منه بعناية للتخلص من العرق وتوفير العزل.

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الكتان:الكتان مثله مثل القطن على الرغم من أنه ألياف نباتية طبيعية، إلا إنه لا يمكن ارتداؤه في فصل الشتاء لأنه يعمل على امتصاص الرطوبة الموجودة في الجو ويحتفظ الجسم بها، مما يؤثر بالسلب على صحة جسم الإنسان، وهو أيضا يحتاج لعازل إذا رغبت بارتدائه.الموهير:أما عن خامة الموهير فتعد من أكثر الملابس التي تعطي تدفئة كبيرة، ولكن عند ارتدائها لابد من الحذر والاكتفاء بقطعة واحدة حتى لا تسبب التعرق ومنها قد تكون معرض للإصابة بنزلات البرد بسهولة.