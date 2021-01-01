منها السكاكين .. 8 أدوات ممنوع دخولها غسالة الأطباق

أصبحت في الآونة الأخيرة غسالة الصحون أو غسالة الأطباق واحدة من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تعتبر اليد اليمنى لربة المنزل في المطبخ، ففي دقائق معدودة على اليد الواحدة يمكن أن توضع بها كل ما يملأ حوض المطبخ وأسطحه، مما يجعل المكان نظيفا ومرتبا في أقل وقت، ولكن هناك بعض من الأدوات التي يجب مراعاتها قبل وضعها في الغسالة يستعرضها اليوم السابع حتى لا يتم إتلافها وفقاً لموقع "today" كما يلي:
السكاكين الحادة:
يمكن لغسالة الأطباق أن تضعف شفرات السكين، لذا عليك غسل السكاكين يدويًا، حتى إذا كانت تعليمات الشركة المصنعة تنص على أنه لا بأس من وضع السكاكين في غسالة الصحون، لذا فإن الرهان الأكثر أمانًا هو غسل السكاكين الحادة يدويًا للمحافظة على حدتها.
الأواني والمقالي غير اللاصقة:
لا تضع أواني الطهي ذات الطلاء غير اللاصق في غسالة الأطباق، حيث إنه مع مرور الوقت يمكن أن تؤدي عملية غسل الأطباق إلى تكسير الطلاء، مما يتسبب في تقشر الطبقة غير اللاصقة.
اواني بطبقة غير لاصقة
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