منها السكاكين .. 8 أدوات ممنوع دخولها غسالة الأطباق



غسالة الأطباق غسالة الأطباق

أصبحت في الآونة الأخيرة غسالة الصحون أو غسالة الأطباق واحدة من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تعتبر اليد اليمنى لربة المنزل في المطبخ، ففي دقائق معدودة على اليد الواحدة يمكن أن توضع بها كل ما يملأ حوض المطبخ وأسطحه، مما يجعل المكان نظيفا ومرتبا في أقل وقت، ولكن هناك بعض من الأدوات التي يجب مراعاتها قبل وضعها في الغسالة يستعرضها اليوم السابع حتى لا يتم إتلافها وفقاً لموقع "today" كما يلي:



السكاكين الحادة:

يمكن لغسالة الأطباق أن تضعف شفرات السكين، لذا عليك غسل السكاكين يدويًا، حتى إذا كانت تعليمات الشركة المصنعة تنص على أنه لا بأس من وضع السكاكين في غسالة الصحون، لذا فإن الرهان الأكثر أمانًا هو غسل السكاكين الحادة يدويًا للمحافظة على حدتها.



الأواني والمقالي غير اللاصقة:

لا تضع أواني الطهي ذات الطلاء غير اللاصق في غسالة الأطباق، حيث إنه مع مرور الوقت يمكن أن تؤدي عملية غسل الأطباق إلى تكسير الطلاء، مما يتسبب في تقشر الطبقة غير اللاصقة.

اواني بطبقة غير لاصقة

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أواني الحديد الزهر:يجب ألا يدخل الحديد الزهر مطلقًا في غسالة الأطباق، حيث يستغرق تكوين سطح غير لاصق على الحديد الزهر وقتًا طويلاً، وستعمل منظفات غسالة الأطباق على تجريده وترك المقلاة عرضة للصدأ.حديد الزهرحديد الزهرالتحف والأنتيكات:يجب أن تبقى العناصر الحساسة مثل الزجاج المنفوخ يدويًا والتحف والتماثيل الجميلة بعيدًا عن غسالة الأطباق، إذا كان لا يقدر بثمن أو إرث عائلي، فيفضل غسله يدويًا.الكريستال:لا شك من أن غسل الأكواب الكريستالية في غسالة الاطباق يجعلها أكثر لمعان، إلا أنه بعد فترة من الوقت تصبح الأكواب وقطع الكريستال عكرة ومثقبة ولونها باهت بشكل كبير.أطباق مائدة ذهبية اللون:على عكس الفضة التي يمكن وضعها في غسالة الصحون، فإن أدوات المائدة ذات اللون الذهبي سيتغير لونها في غسالة الأطباق وقد تتلف بسبب حرارة الغسالة أو المساحيق المستخدمة.النحاس:النحاس والبرونز أو البيوتر يمكن أن تتحلل هذه المعادن ويتغير لونها عند غسلها في غسالة الأطباق، ويفضل غسلها يدويا للحفاظ على جمالها.خشب:قد يؤدي الماء شديد السخونة إلى تشوه أو تشقق الخشب وإتلاف تشطيبات ألواح التقطيع الخشبية والأواني ذات المقابض الخشبية، وكذلك الملاعق الخشبية.