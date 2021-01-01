طرق تخلصك من الكرش بسرعة



الكرش الكرش



دهون البطن ، وتسمى أيضًا الدهون الحشوية ، هي دهون الجسم المخزنة في أعماق عضلات البطن ، حول أعضاء مثل الكبد والأمعاء والمعدة. قد يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسباب لدهون البطن بما في ذلك سوء التغذية وقلة التمارين والضغط. يمكن أن تسهم أسباب أخرى مثل مقاومة الأنسولين ، والتشوهات الهرمونية ، والأهم من ذلك ، نمط الحياة المستقرة في تراكم الدهون بالقرب من أسفل البطن. يفيدك الحفاظ على محيط الخصر في أكثر من طريقة. يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول ، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري وربما السرطان.



يقول لافلين كور ، رئيس قسم التغذية ومؤسس ، دايت إنسايت ، عيادة التغذية والعافية: "عندما يتعلق الأمر بالتخلص من تلك الطبقة الزائدة من الدهون في الجسم ، يبدو أن الجميع يتبنون خططًا غذائية صارمة لفقدان كيلوغرام معين من الدهون ، ولكن الحقيقة هي أن من المستحيل استهداف دهون البطن على وجه التحديد عندما تركز ببساطة على النظام الغذائي. ومع ذلك ، قد يساعدك فقدان الوزن بشكل عام على تنحيف محيط الخصر لديك ". لا تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صارم ؛ بدلاً من ذلك ، حاول دمج هذه التغييرات في نمط الحياة في روتينك اليومي لمساعدتك على تحقيق هدفك المتمثل في عيش حياة أفضل وأطول.





قد يعجبك أيضا...

يكون الاستهلاك الزائد للسكر هو السبب الرئيسي لسمنة البطن والكبد. هذا ينطبق بشكل خاص على المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والحلويات السكرية. الأطعمة السكرية ضارة بصحتك. تناول الكثير من هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى السمنة. وجدت الأبحاث أن تناول الكثير من السكر ، وخاصة الفركتوز ، يمكن أن يساهم في تراكم الدهون حول البطن والكبد. يتكون السكر من نصف جلوكوز ونصف فركتوز. عندما تستهلك الكثير من السكر المضاف ، يصبح الكبد مثقلًا بالفركتوز ويضطر إلى تحويله إلى دهون. في حين أن الفاكهة الكاملة والخضروات الموسمية صحية بشكل لا يصدق وتحتوي على الكثير من الألياف والفركتوز الطبيعي ، مما يساعد على تعويض الآثار الضارة.2. خطط للوجبات الخفيفة بدلاً من اتباع نظام غذائيتعرف على ما تبحث عنه في وجبة خفيفة للمساعدة في إنقاص الوزن وكيفية دمج وجبات خفيفة في الصباح والمساء في نظام غذائي متوازن. يساعد تناول وجبة خفيفة بين الوجبات على إرضاء جوعك وتستهلك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. من ناحية أخرى ، قد يؤدي تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم ، وخاصة على الوجبات ذات القيمة الغذائية المنخفضة ، إلى الإفراط في تناول الطعام. لذلك ، من الجيد التخطيط مسبقًا لوجباتك الخفيفة لهذا اليوم حتى تكون مستعدًا عندما تشعر بالجوع. تذكر أن تختار وجبة خفيفة تحتوي على البروتين أو الدهون أو الألياف لإشباع جوعك وتوفير الطاقة.