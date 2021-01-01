طرق تخلصك من الكرش بسرعة

دهون البطن ، وتسمى أيضًا الدهون الحشوية ، هي دهون الجسم المخزنة في أعماق عضلات البطن ، حول أعضاء مثل الكبد والأمعاء والمعدة. قد يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسباب لدهون البطن بما في ذلك سوء التغذية وقلة التمارين والضغط. يمكن أن تسهم أسباب أخرى مثل مقاومة الأنسولين ، والتشوهات الهرمونية ، والأهم من ذلك ، نمط الحياة المستقرة في تراكم الدهون بالقرب من أسفل البطن. يفيدك الحفاظ على محيط الخصر في أكثر من طريقة. يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول ، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري وربما السرطان.
يقول لافلين كور ، رئيس قسم التغذية ومؤسس ، دايت إنسايت ، عيادة التغذية والعافية: "عندما يتعلق الأمر بالتخلص من تلك الطبقة الزائدة من الدهون في الجسم ، يبدو أن الجميع يتبنون خططًا غذائية صارمة لفقدان كيلوغرام معين من الدهون ، ولكن الحقيقة هي أن من المستحيل استهداف دهون البطن على وجه التحديد عندما تركز ببساطة على النظام الغذائي. ومع ذلك ، قد يساعدك فقدان الوزن بشكل عام على تنحيف محيط الخصر لديك ". لا تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صارم ؛ بدلاً من ذلك ، حاول دمج هذه التغييرات في نمط الحياة في روتينك اليومي لمساعدتك على تحقيق هدفك المتمثل في عيش حياة أفضل وأطول.
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