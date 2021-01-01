أضرار كارثية .. طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر



الشاي الأخضر الشاي الأخضر



الشاي الأخضر من المشروبات الدافئة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ويحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.



على الرغم من فوائد الشاي الأخضر، إلا أن دكتورة متخصصة في التغذية حذرت ، من الإفراط في تناول الشاي الأخضر.



أضرار الأفراط في تناول الشاي الاخضر

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-الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى.-الافراط فى شرب الشاى الأخضر يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى.-يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى.-يسبب الإفراط فى شرب الشاى الأخضر مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التلف والسرطان.-يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد.-يسبب الأنيميا الشديدة.-يسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر.-ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض-الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم.-يسبب الافراط فى تناول الشاى الأخضر اضطرابات وألم شديد فى القولون.- يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها.-يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين.