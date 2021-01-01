أحلى من المطاعم .. طريقة عمل العجة في البيت



طريقة عمل العجة طريقة عمل العجة



العجة من الأطباق التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويعشق الكثير من الأشخاص تناولها، بالإضافة إلي ذلك تحتوي العجة على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.



قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العجة في المنزل..



مقادير العجة

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10بيضاتكيلو بصل مفروم محمر2ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم2حزمة بقدونس مفروم2حزمة كزبرة مفرومة2حزمة شبت مفروم2ملعقة كبيرة نعناع مفرومملعقة كبيرة ثوم مفرومملعقة كبيرة بيكنج بودر2ملعقة كبيرة دقيقزيتكزبرة جافةكمونملحفلفل أسودطريقة تحضير العجةفي بولة نضع البيض والتوابل ونخلط ثم نضيف الفلفل الحار والثوم والدقيق والبيكنج بودر ونخلط جيداً ثم نضع النعناع والبقدونس والكزبرة والشبت ونقلب ثم نضيف البصل والزيت "بارد" ونقلب جيداً ثم في صينية ألومنيوم مدهونة بالزيت نصب خليط العجة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج، وتقدم وصحتين وهنا.