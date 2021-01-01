أحلى من المطاعم .. طريقة عمل العجة في البيت

طريقة عمل العجة
العجة من الأطباق التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويعشق الكثير من الأشخاص تناولها، بالإضافة إلي ذلك تحتوي العجة على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العجة في المنزل..
مقادير العجة
10بيضات
كيلو بصل مفروم محمر
2ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
2حزمة بقدونس مفروم
2حزمة كزبرة مفرومة
2حزمة شبت مفروم
2ملعقة كبيرة نعناع مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2ملعقة كبيرة دقيق
زيت
كزبرة جافة
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير العجة
في بولة نضع البيض والتوابل ونخلط ثم نضيف الفلفل الحار والثوم والدقيق والبيكنج بودر ونخلط جيداً ثم نضع النعناع والبقدونس والكزبرة والشبت ونقلب ثم نضيف البصل والزيت "بارد" ونقلب جيداً ثم في صينية ألومنيوم مدهونة بالزيت نصب خليط العجة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج، وتقدم وصحتين وهنا.
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