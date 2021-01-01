تقدر تشتري iPhone 14 Pro Max بـ 2300 جنيه بهذه الطريقة..لو في امريكا..



iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max

يعد هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max أحد أفضل الهواتف التي يمكن شراؤها في الوقت الحالي ، لكن سعره البالغ 1099 دولارًا يعد عائقا للعديد من الأشخاص حول العالم. ولحسن الحظ يقدم موقع Verizon الأمريكي حاليًا عرضًا رائعًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على هذا الهاتف.







و إذا كنت عميلاً جديدًا في موقع Verizon، فيمكنك استبدال هاتفك القديم بخصم يصل إلى 1000 دولار على الهاتف ليبلغ سعره 100 دولار (أي حوالي 2300 جنيه مصري)، كما توجد إمكانية لتقسيط هذا المبلغ على 3 سنوات.

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أهم ميزات هاتف iPhone 14 Pro Max1. كاميرا بدقة 48 ميجابكسل: تتميز العديد من هواتف أندرويد بعدسات كاميرا متطورة بميجابكسل أعلى بكثير، ولكن على الرغم من أن هاتف آبل الرائد iPhone 14 Pro Max يقدم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلا أن أجهزة iPhone لديها واحدة من أفضل كاميرات الهواتف المحمولة الموجودة في العالم، تنافس تلك الموجودة في هواتف هواوي وسامسونج وشاومي، والتي تمتلك كاميرا ذات عدد ميجابيكسل أعلى من آيفون.2- خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية: نقطة بيع أخرى رائعة لسلسلة iPhone 14 ستكون هذه الميزة الخاصة، من المؤكد أن أي شخص يحب الذهاب في مغامرات سيشعر بأمان أكثر من أي وقت مضى بوجود iPhone 14 Pro Max معه، فإذا صادف وضللت الطريق وخرجت عن نطاق التغطية الخلوية أو تغطية Wi-Fi، ستساعدك تقنية الاتصال بالأقمارالصناعية الموجودة على iPhone 14، من إرسال واستقبال رسائل الطوارئ وطلب المساعدة للخروج من هذا المأزق، أيضا نظرًا لأن هذه الخدمة متصلة عبر الأقمار الصناعية، يمكن أيضًا اكتشاف موقعك الدقيق بواسطة العائلة والأصدقاء بسهولة شديدة.3- اكتشاف الحوادث والاتصال بالنجدة: تحاول شركة آبل تقديم بعض الميزات الفريدة التي ستجعل المستهلكين يسعون إلى الترقية وتحديث معظم أجهزة iPhone القديمة إلى iPhone 14، فعندما يتعلق الأمر بالسلامة يهتم الجميع بسلامتهم لاسيما أثناء قيادة السيارة، ما تفعله هذه الميزة هو أنه يمكنها اكتشاف متى تتحرك بسرعة عالية في حالة القيادة أو ركوب الدراجة النارية.