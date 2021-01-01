شاومي تعلن عن أول هاتف بالعالم بشحن 210 وات..يشحن بطاريته بـ5 دقائق..

أزاحت شركة شاومي Xiaomi، الستار عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة ردمي نوت، والتي تضمنت ثلاثة طرازات رائدة هي: Redmi Note 12، و Redmi Note 12 Pro، و Redmi Note 12 Pro+، بالإضافة إلى إصدار خاص يسمي: Redmi Note 12 Explorer Edition.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة شاومي عن هاتف رائد جديد يتميز بأسرع تقنية شحن في العالم بقدرة 210 وات، حيث تستغرق عملية شحن البطارية بالكامل من 0إلى 100? حوالى 9 دقائق فقط، ويمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 66% في غصون 5 دقائق فقط.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
يأتي هاتف شاومي الخارق Redmi Note 12 Explorer، بشاشة من OLED بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision وHDR10+، مع عمق ألوان 10بت.
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