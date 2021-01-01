شاومي تعلن عن أول هاتف بالعالم بشحن 210 وات..يشحن بطاريته بـ5 دقائق..



شاومي شاومي

أزاحت شركة شاومي Xiaomi، الستار عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة ردمي نوت، والتي تضمنت ثلاثة طرازات رائدة هي: Redmi Note 12، و Redmi Note 12 Pro، و Redmi Note 12 Pro+، بالإضافة إلى إصدار خاص يسمي: Redmi Note 12 Explorer Edition.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة شاومي عن هاتف رائد جديد يتميز بأسرع تقنية شحن في العالم بقدرة 210 وات، حيث تستغرق عملية شحن البطارية بالكامل من 0إلى 100? حوالى 9 دقائق فقط، ويمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 66% في غصون 5 دقائق فقط.



مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Explorer

يأتي هاتف شاومي الخارق Redmi Note 12 Explorer، بشاشة من OLED بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision وHDR10+، مع عمق ألوان 10بت.

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ويعمل هاتف Redmi Note 12 Explorer، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1080، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.وزودت شاومي هاتفها الجديد، بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل بفضل حساس التصوير ISOCELL HPX من سامسونج، متصلة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، و عدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحزم الهاتف الجديد بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 210 وات، ويعمل هاتف Redmi Note 12 Explorer، بواجهة المستخدم التقليدية من شاومي MIUI 13 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.وسيتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 Explorer، اعتبارًا من 31 أكتوبر للبيع في الصين مقابل سعر حوالى 330 دولار (أي ما يعادل 7600 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.