تسجل سامسونج انخفاض في الأرباح بنسبة 23 في المائة بسبب ضعف الطلب

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سجلت سامسونج عائدات موحدة قياسية بلغت 76.78 تريليون وون كوري (54 مليار دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2022، لكنها سجلت أيضًا انخفاضًا في الأرباح عن الربع السابق وعلى أساس سنوي.



انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة (10.85 تريليون وون كوري أو 7.6 مليار دولار أمريكي) بنسبة 23 بالمائة عن الربع الثاني وحوالي 31.4 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الأرباح التشغيلية لسامسونج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 حوالي 15.82 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 26 بالمائة عن الربع السابق لذلك.



وقالت الشركة في تقرير أرباحها إن أقسامها المختلفة كانت تصارع ضعف الطلب في خضم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

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ولقد أدى ضعف الطلب على المنتجات الاستهلاكية وتعديلات مخزون العملاء إلى تقلص أرباح أعمال الذاكرة. انخفضت أرباح أعمال LSI بسبب ضعف الطلب على الهواتف وأجهزة التلفزيون أيضًا، على الرغم من نمو الإيرادات من المعالجات بسبب زيادة جزء من 5G. وتأثرت أعمال الشاشات المرئية من سامسونج أيضًا بانخفاض الطلب وزيادة التكاليف.كانت أعمال Samsung Mobile eXperience (MX) نقطة مضيئة في الربع الأخير، إلى جانب أعمال الشبكات الخاصة بالشركة، فقد سجلت 32.21 تريليون وون كوري (22.6 مليار دولار أمريكي) في الإيرادات المجمعة و 3.24 تريليون وون كوري (2.27 مليار دولار أمريكي) في الأرباح التشغيلية، وكلاهما أعلى من الربع السابق.تعزو الشركة نجاح أعمال MX إلى مبيعات Galaxy Z Fold 4 و Z Flip 4، وكلاهما أظهر نموًا أقوى من سابقيه. وعلاوة على ذلك، تمكنت سلسلة Galaxy S22 من الحفاظ على “زخم مبيعات قوي”.تتوقع الشركة الكورية أداء أعمالها المتنقلة بشكل أفضل في الربع الرابع مع زيادة الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بسبب موسمية نهاية العام. ونظرًا لأنه من المتوقع أن تنمو أسواق الهواتف الذكية والأسواق القابلة للارتداء ككل العام المقبل، فقد تستمر أعمال الهاتف المحمول لشركة سامسونج في تحقيق أرباح قوية.