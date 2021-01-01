ينطلق هاتف Redmi Note 12 Explorer بأسرع تقنية شحن 210W

كشفت شاومي النقاب عن هاتف Redmi Note 12 Explorer الذي يأتي بأسرع تقنية شحن في العالم بقدرة 210W.
يتميز هاتف Redmi Note 12 Explorer بمواصفات تحاكي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، إلا أن الإختلاف بين الهاتفين يأتي في تقنية الشحن، حيث يحصل إصدار Explorer على شحن فائق، كما تختلف سعة البطارية في هذا الإصدار الذي يضم بطارية بقدرة 4300 mAh.
يمكن لتقنية الشحن فائقة السرعة في هاتف Note 12 Explorer أن تدعم شحن الهاتف من صفر إلى 100% خلال 9 دقائق فقط، ويمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 66% خلال 5 دقائق فقط.
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