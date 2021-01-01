ينطلق هاتف Redmi Note 12 Explorer بأسرع تقنية شحن 210W



Redmi Note 12 Explorer Redmi Note 12 Explorer

كشفت شاومي النقاب عن هاتف Redmi Note 12 Explorer الذي يأتي بأسرع تقنية شحن في العالم بقدرة 210W.



يتميز هاتف Redmi Note 12 Explorer بمواصفات تحاكي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، إلا أن الإختلاف بين الهاتفين يأتي في تقنية الشحن، حيث يحصل إصدار Explorer على شحن فائق، كما تختلف سعة البطارية في هذا الإصدار الذي يضم بطارية بقدرة 4300 mAh.



يمكن لتقنية الشحن فائقة السرعة في هاتف Note 12 Explorer أن تدعم شحن الهاتف من صفر إلى 100% خلال 9 دقائق فقط، ويمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 66% خلال 5 دقائق فقط.

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ويأتي هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision وعمق ألوان 10بت، ويدعم الهاتف رقاقة Dimensity 1080 أيضاً على غرار هاتف Redmi Note 12 Pro Plus.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي ISOCELL HPX بدقة 200 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.4 وفتحة عدسات f/1.7 ويدعم المستشعر ميزة التثبيت البصري، كما تضم الإعدادات مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 119 درجة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 31 من أكتوبر بسعر يبدأ من 330 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.