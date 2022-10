تطلق شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 12 رسمياً

Redmi Note 12 Redmi Note 12

انطلق حدث شاومي اليوم للإعلان عن سلسلة هواتف Redmi Note 12 التي تضم الإصدار الرئيسي مع إصدار Redmi Note 12 Pro وRedmi Note 12 Pro Plus.



هواتف Redmi Note 12 Pro Plus و 12 Pro



تقدم شاومي هاتفي Redmi Note 12 Pro Plus و12 Pro بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Dimensity 1080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus بإعدادات مختلفة في الكاميرة عن إصدار Pro، حيث يضم مستشعر رئيسي ISCOELL HPX من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.4، مع تقنية دمج 16 بيكسل في بيسكل واحدة بحجم أكبر، كما يدعم هذا المستشعر الضبط التلقائي QPD، ويدعم إلتقاط صورة بدقة 12.5 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 2.24?m، أو بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.12?m، أو بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 0.56?m.كما يدعم المستشعر تقنية HDR، وعمق ألوان 14بت، وتسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، وبدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، إلا أن معالج Dimensity 1080 يقتصر على دعم تسجيل فيديو بدقة 4K.ويضم Redmi Note 12 Pro مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.ويضم الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم Redmi Note 12 Pro Plus و12 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي إصدار Note 12 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما يأتي إصدار Note 12 Pro Plus بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.أيضاً تنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI 13، وينطلق Redmi Note 12 Pro Plus بألوان الأزرق، والأسود، وإصدار Yibo يجمع بين لوني الأخضر والأسود، ويأتي هذا الإصدار بسعر 304 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت على أن يتوفر في السوق الصيني في الأول من نوفمبر.ويتوفر Redmi Note 12 Pro بنفس الإختيارات في الألوان عدا إصدار Yibo الذي تستبدله شاومي بإصدار بلون متدرج باللون الوردي، ويبدأ سعر هذا الإصدار من 235 دولار للنموذج المميز بذاكر 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.هاتف Redmi Note 12يتميز هاتف Redmi Note 12 بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.ويضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.ويتوفر Redmi Note 12 بألوان الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الأبيض بسعر 165 دولار للنموذج المميز بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويتوفر في السوق الصيني في الأول من نوفمبر.