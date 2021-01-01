تعرف كيف تقتل التوهجات الشمسية الحياة على كوكب خارج المجموعة الشمسية

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ستدرس مهمة فضائية خاصة كيف يمكن أن تؤثر التوهجات الشمسية التي تولدها النجوم القريبة على قابلية الكواكب الخارجية للسكن في مدارها.



سيتم إطلاق المهمة، المسماة "Mauve"، في عام 2024 من قبل شركة Blue Sky Space الخاصة، والتي تعمل أيضًا على تطوير قمر صناعي تجاري لمراقبة الكواكب الخارجية يسمى Twinkle.



سوف يحمل "Mauve" مطيافًا فوق بنفسجي وتلسكوبًا بحجم 6 بوصات (15 سم) لمراقبة نشاط النجوم القريبة من الشمس، عادةً ما تطرد النجوم مثل الشمس كميات هائلة من الجسيمات النشطة في شكل مقذوفات جماعية إكليلية وتولد ومضات ضوئية قوية تُعرف باسم التوهجات الشمسية، وتؤثر هذه الظواهر على البيئة المحيطة بالنجوم ، حيث تضرب الكواكب القريبة بالرياح الشمسية القوية التي يمكن أن تلتهم الغلاف الجوي للكواكب وتعقم أسطحها، وفقاً لموقع space.

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جيوفانا تينيتي، أستاذة الفيزياء الفلكية في يونيفرسيتي كوليدج لندن وكبير العلماء في بلو سكايز سبيس، في بيان، قالت "من خلال مراقبة النجوم الأخرى المستضيفة للكواكب ، سوف نفهم بشكل أفضل سلوك نجمنا والشمس وتأثيرها المحتمل على الأرض".وقالت شركة بلو سكاي سبيس ومقرها المملكة المتحدة في البيان إن بناء القمر الصناعي، المقرر إطلاقه في عام 2024، سيبدأ في نوفمبر، وسيتم بناء المركبة الفضائية وأدواتها بالشراكة مع الشركة المجرية C3S LLC ومجموعة ISISPACE في هولندا.قال عالم الفلك الإيطالي جوزيبينا ميسيلا من مرصد INAF في باليرمو، والذي قدم النصح للفريق حول هذا العلم،: "سوف يفتح Mauve فرصة جديدة لعلم الفلك وأبحاث الكواكب وسيوفر وصولاً أكبر إلى البيانات النجمية "فوق البنفسجية" التي هي متناثرة جدًا حاليًا".وأضاف مارسيل تيسيني، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Sky Space: "أنا متحمس للغاية بشأن أحدث العلوم التي مكنتها Mauve والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة والشركاء الأوروبيين لبنائها، والذي تم تمكينه من خلال الدعم التمويلي للمفوضية الأوروبية".