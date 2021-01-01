افضل محاكي أندرويد خفيف جدًا للكمبيوتر 2023

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نعلم جميعا أن محاكي GameLoop هو الأشهر والأكثر استخداما، لتشغيل ألعاب الأندرويد على أجهزة الكمبيوتر، ولكن متطلباته العالية تجعل المستخدمين يبحثون عن محاكي أندرويد خفيف جدًا، يقدم أداء جيد على الأجهزة الضعيفة، حيث يمكنك من خلاله، تشغيل أبرز ألعاب Android، على جهازك الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows، للاستمتاع بتجربة لعب على شاشة كبيرة، وبأدوات تحكم أفضل، من خلال الماوس ولوحة المفاتيح، والإستمتاع بالعديد من المميزات الرائعة، سأعرضها عليكم خلال السطور القادمة، وستتعرفون عليها بالتفصيل، بعد تحميل افضل محاكي اندرويد خفيف جدا للكمبيوتر 2023.



ما هو افضل محاكي أندرويد خفيف جدًا



LDPlayer هو عبارة عن محاكي أندرويد خفيف جدا لأجهزة Windows، يساعدك على تشغيل تطبيقات وألعاب Android على الكمبيوتر، بكل سلاسة وبشكل مجاني تماما، حيث يمكنك الآن تحميل محاكي LDPlayer، والبحث عن اللعبة التي تحبها، سواء كانت لعبة ببجي موبايل، أو فري فاير، أو دريم ليج، أو المدرب الأفضل، أو أي لعبة تريد لعبها على شاشة كبيرة، بالماوس ولوحة المفاتيح، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل تطبيقات الأندرويد، مثل تطبيق ياسين تي في، أو الأسطورة تي في، لمشاهدة القنوات ومباريات كرة القدم على الكمبيوتر، أو تطبيق آخر.

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وبذلك فإنك مع هذا المحاكي الرائع، الذي يحظى بشعبية كبيرة، بين المستخدمين في جميع دول العالم، والذي يعتبر افضل محاكي اندرويد خفيف جدا، ستجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، عبارة عن هاتف كبير، وستتاح أمامك الفرصة، لتشغيل جميع التطبيقات والألعاب التي تحبها، على شاشة كبيرة، والتحكم فيها بإستخدام الماوس أو الكيبورد، مع وجود وظائف حصرية للاعبين، وأشياء أخرى عديدة ستتعرف عليها، بعد تحميل محاكي LDPlayer، علما بأن هذا المحاكي، يوجد منه العديد من الإصدارات، التي تتناسب مع معظم نسخ Windows القديمة والحديثة، سواء بمعمارية 32 بت، أو 64 بت، كما أن حجمه خفيف للغاية، يبلغ حوالي 4 ميجا بايت فقط، وهذا ما جعله افضل محاكي اندرويد خفيف جدا للكمبيوتر 2023.طريقة استخدام محاكي LDPlayer لتثبيت الألعابالواجهة الرئيسية لمحاكي LDPlayer، تأتي بتصميم بسيط جدا، وألوان متناسقة، مما يجعل طريقة الاستخدام س، حيث سيتوجب عليك تحميل برنامج LDPlayer من الموقع الرسمي الخاص به، أو من خلال الرابط الذي ستجدونه أسفل المقال، ثم تابع الخطوات التالية.أولا: قم بتحميل وتثبيت افضل محاكي اندرويد خفيف جدا، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقم بتشغيله، ثم ابدأ في تسجيل الدخول، وإنشاء حساب مستخدم، بواسطة الجيميل الخاص بك، مثلما يحدث في باقي المحاكيات.ثانيا: بعد الإنتهاء من تسجيل الدخول، سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية، التي تتضمن عدة خيارات، حيث ستجد أمامك الألعاب والتطبيقات، الموصى بها، والتي تم تشغيلها عبر LDPlayer (بما في ذلك، لعبة Garena Free Fire، وClash of Clans، وتطبيق TikTok، وYacine TV)، وفي الأعلى ستجد، قسم خاص بالألعاب، وقسم خاص بالتطبيق، وبجانبهم علامة بحث.تحميل افضل محاكي اندرويد خفيف جدا للكمبيوتر 2023ثالثا: اضغط على علامة البحث، ثم اضغط على البحث في جوجل بلاي، وقم بكتابة اسم اللعبة التي تريدها، فمثلا ابحث عن لعبة PUPG MOBAIL، وفي غضون ثواني قليلة، ستجد الأيقونة الخاصة باللعبة، وستتمكن من تثبيتها، كما لو أنك تستخدم Google Play Store، من جهازك الاندرويد.رابعا: انتظر حتى يتم تنزيل لعبة ببجي، وستجدها في قائمة التنزيلات، ابدأ في الدخول إليها، والتسجيل بحسابك الذي تلعب به من الهاتف، أو حساب جديد.خامسا: الآن ستتمكن من تشغيل اللعبة، ولعبها من خلال هذا المحاكي، الذي يعتبر افضل محاكي أندرويد خفيف جدًا للكمبيوتر، باستخدام لوحة المفاتيح والماوس، وستتاح أمامك الفرصة، لتخصيص الأزرار التي تريد اللعب بها.