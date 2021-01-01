تنشر مبادرة إحلال المركبات أسعار سيارات شيري بعد تعديلها

أعلنت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا عن أحدث أسعار للموديلات المطروحة من السيارات ضمن المبادرة، وذلك بعد التغيرات العديدة التي شهدها سوق السيارات السيارات المصري في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وضمت هذه القائمة سيارات شيري، والتي ضمت كل من أريزو 5، وتيجو 3.
وتم الإعلان عن الاسعار الجديدة لهذه الموديلات من شيري كالتالي بعد الموافقة على زيادتها:
شيري أريزو 5:
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