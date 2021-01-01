تنشر مبادرة إحلال المركبات أسعار سيارات شيري بعد تعديلها

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أسعار سيارات شيري

أعلنت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا عن أحدث أسعار للموديلات المطروحة من السيارات ضمن المبادرة، وذلك بعد التغيرات العديدة التي شهدها سوق السيارات السيارات المصري في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وضمت هذه القائمة سيارات شيري، والتي ضمت كل من أريزو 5، وتيجو 3.

وتم الإعلان عن الاسعار الجديدة لهذه الموديلات من شيري كالتالي بعد الموافقة على زيادتها:

شيري أريزو 5:

- مانيوال بسعر 266 ألف جنيه.

- أوتوماتيك بسعر 311 ألف جنيه.

شيري تيجو 3:

- فئة GL بسعر 371 ألف جنيه.

المصدر: التوكيل

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