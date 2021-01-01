بالفيديو : من الأفضل كموديل لعام 2023.. أودي A4 أم مرسيدس-بنز C-Class أم BMW الفئة الثالثة؟

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ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Throttle House المتخصصة في السيارات على يوتيوب، ظهرت مقارنة ومراجعة وأيضا تجربة قيادة لثلاثة سيارات من موديلات 2023، وهم أودي A4، ومرسيدس-بنز C-Class، وBMW الفئة الثالثة، حيث كانت هذه الموديلات الثلاثة من فئة سيارات سيدان، وأراد الموقع معرفة من منهم الجديرة بالاهتمام كموديل لعام 2023 القادم.



جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الموديلات الثلاثة وأهم مميزاتهم من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: