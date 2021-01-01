ما الذي يجعل روبيكون 392 أسطورة الصحراء؟



jeep رانجلر 2022.. jeep رانجلر 2022..

المربع نت -يعتز عشاق القيادة في الطرقا لوعرة بـ سيارة jeep رانجلر 2022 خاصة إصدار روبيكون 392 المُخصص للمهام الصعبة والذي يدخل في منافسة شرسة الآن مع الوافد الجديد إلى السعودية برونكو رابتر 2022.



من المتعارف عليه أن ظروف القيادة في الخليج العربي بشكل عام والسعودية بشكل خاص لها طابعها الصحراوي الذي يجعل تفضيلات الأغلبية العظمى تميل إلى سيارات الأداء القادرة على اختراق الطرق الوعرة مثل جميع إصدارات جيب وعلى رأسها رانجلر.



وتتميز سيارة jeep رانجلر 2022 بشكل عام بامتلاكها لمقومات تجعلها السيارة الأكثر جرأة بين أسطول جيب، فيما حصل طراز روبيكون 392 على تحسينات لترتقي السيارة بالأداء بشكل ملحوظ.

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وتتوفر طرازات جيب رانجلر 2022 في السعودية من خلال وكيلها الحصري، شركة بترومين، والتي تتوفر بـ 6 فئات ما بين البابين والأربعة أبواب.في هذا الصدد، يقدم لكم موقع «المربع نت» مواصفات سيارة jeep رانجلر 2022، وأبرز ملامح القوة لطراز روبيكو 392، مع استعراض الأسعار وفقاً لآخر تحديث.هيكل خارجي يلائم الطرق الوعرةبطبيعة الحال، حصلت سيارة jeep رانجلر 2022 بجميع طرازاتها على هيكل خارجي صلب ومتين يعزز قدرتها على خوض المغامرات في قلب الطرق الوعرة دون قلق.فحصلت السيارة الأمريكية الأشهر على محاور أمامية صلبة، بالإضافة إلى تلك المصدات السوداء القوية، والتي تتوفر بخيارات مختلفة للألوان.بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بحصولها على الشبك الأمامي الذي تشتهر به جيب (فتحات رأسية)، إلا أنه هناك إمكانية ليكون بألوان مختلفة نذكر منها: ( الفضي، جرانيت كريستالي، أحمر ناري).كما تميزت بتلك المصابيح الدائرية الجريئة، فيما حصلت على مصابيح هالوجين وأخرى عاكسة بتقنة الليد.بالإضافة إلى ذلك، تتوفر بسقف صلب بـ3 ألواح بلون الهيكل، فيما تأتي الأبواب معدنية بالكامل مع نوافذ تغلق وتفتح وقابلة للنزعوتميزت بحصولها على زجاج واقي للشمس، فيما جاء الزجاج الأمامي مظلل، مع نوافذ أمامية كهربائية.كما زودت السيارة بمرايا جانبية سوداء قابلة للطي يدويًا، وعلى الرغم من أن الأبواب قابلة للإزالة، إلا أن العلامة الأمريكية وضعت المرايا على الأبواب وهو ما يمثل أزمة للبعض عند القيادة بدون أبواب.فضلاً عن ما سبق، ترتكز السيارة على جنوط من الفولاذ الصلب بلون أسود خفيف اللمعان مقاس 17 بوصة.أو جنوط مطلية بلون جرانيت كريستالي مقاس 17 بوصة، أو من الألمنيوم الملمع مع أضلع مطلية بلون جرانيت كريستالي مقاس 18 بوصة.وبالعودة إلى الأسقف، فنشير إلى أنه هناك العديد من الاختيارات المتنوعة نذكر منها الآتي:سقف طري صنرايدر متوفر في طرازي صحاري وروبيكون ورانجلر ذات 4 أبواب.سقف سكاي يفتح آليًا، متوفر في طرازي صحاري وروبيكون ورانجلر ذات 4 أبواب.وسقف صلب فريدوم توب متوفر بلون الهيكل قياسي في رانجلر صحاري، واختياري في روبيكون.وعن أبعاد السيارة الأمريكية الخاصة بجميع الطرازات عدا روبيكون فهي كالتالي: الطول 4,237.4 مم، والعرض 1,877مم، الارتفاع 1,844.8 مم، طول قاعدة العجلات 2,460.داخلية متطورة لسيارة الطرق الوعرةوفي الأغلب تحاول العلامات المختلفة التركيز على الأداء والصلابة في سيارات الدفع الرباعي المخصصة للمهام الصعبة، إلا أن العلامة الأمريكية حرصت على تزويد سيارتها بتجهيزات داخلية عالية المستوى لضمان مغامرة ممتعة بمستوى مميز من الرفاهية.وتتسع السيارة إلى مقعدين في الطراز البابين، فيما تتسع لـ 5 مقاعد في طراز الأربعة أبواب، وجاءت المقاعد مكسوة بفرش قماش سولمايت أو جلد ماكينلي، مع عجلة قيادة جلد متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في وظائف السيارة.فضلاً عن ذلك تأتي السيارة مزودة بـ 3 شاشات معلومات وترفيه مختلفة، مع نظام يوكونيكت مع شاشة عرض قياس 7 بوصة، ونظام الملاحة مع شاشة عرض قياس 8.4 بوصة.بالإضافة إلى نظام الأوامر الصوتية المدمج، ونظام الصوت مع 8 و9 مكبرات، ومضخم صوت بقوة 552 واط.كذلك زودت بأنظمة تحكم بدرجة الحرارة أوتوماتيكيًا، مع كونسول أرضي كامل الطول مع نوافذ طاقة إضافية بقوة 12 فولت أمامية وخلفية، وإضاءة حجرة التخزين، ومنفذ USB عن بعد للشحن، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة.محرك جيب رانجلر 2022تتوفر سيارة جيب رانجلر 2022، بمحرك 6 اسطوانات V6، سعة 3.6 لتر، بقوة 285 حصان، وعزم 352 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ8 سرعات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/س في 7.2 ثانية، وبسرعة قصوى 154 كم/س.أنظمة السلامة ومساعدة السائقتتوفر سيارة جيب رانجلر 2022 مزودة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، ومنها:تشغيل المحرك بكبسة زرنظام تثبيت السرعةكاميرا للرؤية الخلفية عند الرجوعنظام المساعدة على تسلق المرتفعاتنظام إلكتروني للحد من خطر الانقلابنظام إلكتروني للتحكم بالثباتنظام التحكم بميلان المقطورةوسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل الانتفاخ للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية إضافية مدمجةنظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في الإطاراتنظام التشغيل عن بعدنظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيدمزايا روبيكون 392 في السعوديةوكما ذكرنا في البداية، روبيكون 392 هي النسخة الأكثر قوة من سيارة جيب رانجلر، فحصلت على تحسينات خاصة بالأداء وعلى الرغم من تشابه التصميم الخارجي إلى حد كبير، إلا أن هذه النسخة حصلت على لمسات أكثر جرأة.لذلك نذكر لكم في نقاط مختصرة أبرز مزايا النسخة الأقوى من سيارة jeep رانجلر 2022:تميزت النسخة الأقوى بحصولها على مجموعة إضاءة LED أمامية وخلفية ورفارف عجلات ضخمة وإطارات 33 بوصة فوق جنوط عجلات 17 بوصة لخوض مناورات قوية على الكثبان الرملية.مجهزة بعادم مزدوج الوضعيات يتفرع إلى 4 أنابيب خلفية.حصلت روبيكون على ستيكرات باسمها على جانبي السيارة.وبلغ طول نسخة ربيكون 4785 مم، وجاءت بعرض جميع الطرازات دون تغيير وهو 1,877مم، فيما تأتي بارتفاع 1903 مم، وطول قاعدة العجلات 3,008 مم.وفي المقصورة،تأتي المقاعد مكسوة بالجلد الفاخر مع الدعامات.كذلك حصلت على عجلة قيادة تدعم ميزة التدفئة ومتعددة الوظائف.يوجد نظام صوت ألباين المكون من 9 سماعات.كذلك يوجد شاشة المعلومات والترفيه 8.4 بوصةنظام تكييف الهواء أوتوماتيكي مزدوج مناطق التحكموفيما يخص الأداء، تأتي سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 2022، بمحرك 8 اسطوانات V8، سعة 6.4 لتر، بقوة 470 حصان، وعزم 637 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ8 سرعات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 96 كم/س في 4.5 ثانية.أسعار جيب رانجلر 2022 في السعويةوفيما يخص أسعار جيب رانجلر 2022 في السعوية فهي تتوفر لدى وكيلها الحصري بالفئات والأسعار التالية وفقاً لآخر تحديث :جيب رانجلر 2022 سبورت 2 باب بسعر 214,937 ريال سعوديجيب رانجلر 2022 صحارى 2 باب بسعر 243,248 ريال سعوديجيب رانجلر 2022 روبيكون 2 باب بسعر 257,920 ريال سعوديجيب رانجلر 2022 سبورت 4 أبواب بسعر 228,192 ريال سعوديجيب رانجلر 2022 صحارى 4 أبواب بسعر 256,503 ريال سعوديجيب رانجلر 2022 روبيكون 4 أبواب بسعر 276,194 ريال سعودي