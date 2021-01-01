الكشف عن الفاروميو جوليا وستيلفيو 2023 بخارجية محدثة وداخلية أفخم



الفاروميو جوليا وستيلفيو 2023 الفاروميو جوليا وستيلفيو 2023

كشفت الفاروميو الستار عن ستيلفيو وجوليا بأول تحديثات جمالية وتقنية للسيارتين منذ تدشين الأجيال الحالية، بداخلية أفخم وخارجية أكثر رشاقة.



واستلمت السيارتان مصابيح أمامية وخلفية جديدة بتقنية LED ماتريكس وتصميم مشابه لالفاروميو تونالي الجديدة القادمة في الأسواق في الربيع القادم، كما تم تحديث الشبك الأمامي وفتحات الهواء على المصدات.



أهم التحديثات الداخلية

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بالنسبة للتحديثات الداخلية فأبرزها شاشة معلومات ترفيهية جديدة 12.3 إنش بعدة تصاميم ووضعيات مختلفة، بعضها مستوحى من سيارات العلامة في الستينات والسبعينات.كما ستوفر الفاروميو إصدار Competizione الخاص الجديد المميز بطلائه الرمادي الداكن والمكابح الحمراء وجنوط 21 إنش الكبيرة، مع نظام سمعي فاخر من طراز هارمان كاردون، وشعارات حصرية على مساند الرأس، ولوحة عدادات ومقاعد جلدية بتخييط أحمر أنيق، وزجاج يحمي خصوصية الركاب.وتمثل السيدان والـ SUV المحدثتان إضافة قوية لمجال العلامة الإيطالية مع موديل تونالي لجذب عملاء جدد وتعزيز حضور الفاروميو في الأسواق العالمية، وأشارت تقارير مسبقة أن الفاروميو قد تطرح سيارة رياضية جديدة العام القادم بتصميم كلاسيكي نسبياً ومحرك هايبرد أو كهربائي، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية بعد.