تعرف على أشهر المعلومات والنصائح الخاطئة حول السيارات

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المربع نت – للأسف يتبع كثير من قائدي السيارات معلومات ونصائح شائعة بشأن التعامل مع السيارات ولكنها خاطئة تمامًا ولا تفيد سياراتهم، بل أنها على العكس قد تجلب الضرر لها حال تنفيذها، على الرغم من تداول هذه النصائح بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بين السائقين أنفسهم.



أشهر المعلومات والنصائح الخاطئة

– تحديد مسافة محددة لتغيير زيت المحرك



يعتبر تحديد مسافة محددة لتغيير زيت المحرك وهي قطع 5000 كيلومتر من المعلومات الخاطئة المنتشرة لدى كثير من السائقين، حيث أن هناك العديد من أنواع زيوت المحركات، وبالتالي تختلف فترة الاستخدام والمسافة المقطوعة وفقًا لذلك، كما يفضل عند تغيير الزيت اتباع الإرشادات الخاصة في كتيب السيارة.

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– زيت الفرامل ثابت ولا يتغيريتداول قائدي السيارات فيما بينهم أن زيت الفرامل ثابت ولا يتم فحصه أو تغييره نهائيًا، وبالطبع هذه معلومة خاطئة، حيث يجب فحص زيت الفرامل بشكل منتظم وتزويده في حال تناقصه، وتغييره عند انتهاء صلاحيته، والتي تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير.– اعتماد ضغط معين ثابت للإطاراتدائمًا ما ينصح بتثبيت رقم محدد لضغط الهواء داخل الإطارات لجميع السيارات، وهي بالطبع من النصائح الخاطئة، حيث ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات يختلف وفقًا للشركة المصنعة، ويجب استخدم تصنيف ضغط الإطارات الموجود على الملصق داخل باب السائق كدليل لك، أو على غطاء فتحة خزان الوقود، أو من خلال كُتيب الإرشادات الخاص بسيارتك.– استخدام المنظفات المنزلية لغسل السيارةيعمد كثير من السائقين لاستخدام المنظفات المنزلية لغسل السيارة معتقدين قوتها في إزالة الاتساخات والأتربة العالقة في جسم السيارة، وبالطبع هذا اعتقاد خاطئ، حيث تحتوي هذه المنظفات على مواد كيميائية تجلب الضرر لطلاء السيارة وتفقده لمعانه.– رش الفرامل بالمياه لتبريدهايقوم كثير من السائقين برش فرامل السيارة بالمياه لتبريدها عندما ترتفع حرارتها بشدة، خاصة عند القيادة في منحدرات، وبالطبع هذا التصرف خاطئ، حيث أنه مع تكرار هذا الفعل فإنه يؤدي إلى التواء أقراص الفرامل وتلف الفحمات، والتصرف الصحيح هو ركن السيارة على جانب الطريق، والانتظار إلى أن تبرد الفرامل حتى تبرد، ومن ثم يتم استكمال الرحلة.– تشغيل المكيف يستهلك الوقوديعتبر غلق تكييف السيارة أثناء القيادة على الطرق السريعة عند السفر لخفض استهلاك الوقود من أكثر المعلومات الخاطئة المتداولة بين السائقين، حيث يتسبب اندفاع الهواء من النوافذ لداخل السيارة أثناء القيادة على سرعات عالية إلى زيادة استهلاك الوقود، وذلك لقوة دفع الهواء للسيارة في الاتجاه المعاكس.