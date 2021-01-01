إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل .. مجلس الوزراء يوضح

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة، لصفوف النقل، خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.
حقيقة إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل
ومن جانبه، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.
وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددة على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5 درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات اختبار قصير، مُشيرة إلى أنه سيتم إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصًا على تحقيق معايير العدالة.
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