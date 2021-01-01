إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل .. مجلس الوزراء يوضح

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صورة الخبر: مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة، لصفوف النقل، خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

حقيقة إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل
ومن جانبه، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددة على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5 درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات اختبار قصير، مُشيرة إلى أنه سيتم إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصًا على تحقيق معايير العدالة.

وأوضحت أنه سيتم كذلك عقد اختبارين خلال الفصل الدراسي الأول، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بينهما، على أن يكون أول اختبار في أكتوبر الجاري، والاختبار الثاني في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

شائعة
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.

المصدر: cairo24

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