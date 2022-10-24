أسعار العملات في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 28-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-10-2022 استقرارا نسبيا اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي، وقراره برفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس أمس الخميس، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي تفاصيل سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري هي: “الدولار، الدينار الكويتي، الجنيه الاسترليني، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، واليورو”.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، 22.96 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 73.82 جنيه للشراء، 74.19 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.50 جنيه للشراء، 26.64 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.22 جنيه للشراء، 6.25 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، 6.11 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم: 22.89 جنيه للشراء، 23.01 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 71.37 جنيه للشراء، 74.60 جنيه للبيع.بنك مصر: 71.42 جنيه للشراء، 74.44 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 71.24 جنيه للشراء، 74.28 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 72.22 جنيه للشراء، 74.44 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك التجاري الدولي: 26.46 جنيه للشراء، 26.78 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 26.39 جنيه للشراء، 23.16 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 26.50 جنيه للشراء، 26.84 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 26.44 جنيه للشراء، 26.78 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.23 جنيه للشراء، 6.26 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي القطري: 6.22 جنيه للشراء، 6.27 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 6.24 جنيه للشراء، 6.27 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.21 جنيه للشراء، 6.24 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 6.07 جنيه للشراء، 6.10 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 6.05 جنيه للشراء، 6.13 جنيه للبيع.بنك مصر: 6.07 جنيه للشراء، 6.12 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 6.07 جنيه للشراء، 6.12 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكالبنك التجاري الدولي: 22.97 جنيه للشراء، 23.22 جنيه للبيع.بنك مصر: 22.83 جنيه للشراء، 23.21 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 22.78 جنيه للشراء، 23.16 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 22.88 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.