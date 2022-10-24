سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة .. بعد تحرك الدولار «نشتري ولا نبيع» ؟

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر في مصر، تعاملات الساعات الأولى على الارتفاع الذي سجله أمس الخميس، بعد إقرار البنك المركزي نظام صرف مرن.
ونصح وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب الأسبق، المواطنين بالتروي في شراء المشغولات الذهبية لمدة لا تقل عن أسبوع، لحين هدوء واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه ربما يكون هناك ترويج من بعض الأشخاص لارتفاعات قادمة في سعر الدولار، وهو ما قد يدفع الناس للشراء، ثم يتراجع الدولار مرة أخرى، متزامنًا مع هبوط في سعر الأعيرة.
وتوقع واصف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "إنه ربما يشهد السوق تحركًا في الأسعار، نظرًا لوجود تعطش في السوق، ولكنه سيعود للتوازن مرة أخرى مع تراجع الدولار من أعلى نقطة سيصل لها، لذا من الأفضل انتظار المواطنين، لاتخاذ قرار صائب عند الشراء.
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