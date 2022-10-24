سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة .. بعد تحرك الدولار «نشتري ولا نبيع» ؟

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استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر في مصر، تعاملات الساعات الأولى على الارتفاع الذي سجله أمس الخميس، بعد إقرار البنك المركزي نظام صرف مرن.



ونصح وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب الأسبق، المواطنين بالتروي في شراء المشغولات الذهبية لمدة لا تقل عن أسبوع، لحين هدوء واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه ربما يكون هناك ترويج من بعض الأشخاص لارتفاعات قادمة في سعر الدولار، وهو ما قد يدفع الناس للشراء، ثم يتراجع الدولار مرة أخرى، متزامنًا مع هبوط في سعر الأعيرة.



وتوقع واصف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "إنه ربما يشهد السوق تحركًا في الأسعار، نظرًا لوجود تعطش في السوق، ولكنه سيعود للتوازن مرة أخرى مع تراجع الدولار من أعلى نقطة سيصل لها، لذا من الأفضل انتظار المواطنين، لاتخاذ قرار صائب عند الشراء.

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وشهدت أسعار الذهب أمس الخميس، صعودًا حادًا في السوق المحلية لجميع الأعيرة، حيث ارتفع عيار 24 بمقدار 69 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 بقيمة 61 جنيهًا، في حين ارتفع عيار 18 بمقدار 52 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم في مصر- شراءبلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 1371 جنيها، وسجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1200 جنيهات، ووصلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1028 جنيها، وتداولت أسعار عيار الذهب 14 بـ800 جنيه.أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصربلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، نحو 9600 جنيه، مقابل 9112 جنيها صباح يوم الخميس، مرتفعًا بمقدار 488 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام لوزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، دون أن يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في مصر- بيعبلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 1348 جنيها.سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1180 جنيها.ووصلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1011 جنيها.وتداولت أسعار عيار الذهب 14 بـ 786 جنيها.