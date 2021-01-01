الكشف عن حمم متدفقة تحت سطح المريخ

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قد لا يكون المريخ هو الأرض القاحلة الباردة التي يعتقد العلماء منذ فترة طويلة، هناك مواد جديدة تتدفق بعمق تحت سطح المريخ والتي تقذفها بركان في الخمسين ألف سنة الماضية.



قام فريق من العلماء الدوليين، بقيادة ETH Zurich، بتحليل مجموعة من أكثر من 20 هزة أرضية حديثة ، قد يكون سبب بعضها مصدر دافئ لا يمكن تفسيره إلا من خلال الحمم المنصهرة الحالية.



ومع وضع ذلك في الاعتبار، نظرت المجموعة في صور الأقمار الصناعية للمنطقة ووجدت رواسب داكنة من الغبار تقع على عمق أكثر من 18 قدمًا تحت السطح.

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وقال سيمون ستاهلر، المؤلف الرئيسي للورقة، في بيان: "الظل الغامق للغبار يدل على دليل جيولوجي على نشاط بركاني حديث، ربما خلال الخمسين ألف سنة الماضية، صغير نسبيًا ، من الناحية الجيولوجية".كان الفريق يحقق في الزلازل بمنطقة Cerberus Fossae على سطح المريخ ، وهي سلسلة من الشقوق شبه المتوازية على سطح المريخ والتي تشكلت بسبب صدوع تمزق القشرة ، باستخدام مركبة إنسايت التابعة لناسا والتي وصلت إلى الكوكب الأحمر في نوفمبر 2018.تتمثل مهمة ناسا في الكشف عن كيفية تشكل الجسم الصخري وتطوره ليصبح كوكبًا من خلال التحقيق في البنية الداخلية للمريخ وتكوينه.وسيحدد أيضًا معدل النشاط التكتوني المريخي وتأثيرات النيازك، فقد اقترحت الأبحاث السابقة على Cerberus Fossae أن المنطقة كانت نشطة بركانيًا خلال العشرة ملايين سنة الماضية ، لكن الاكتشاف الجديد يمكن أن يعيد كتابة الجدول الزمني.