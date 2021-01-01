إيلون ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار..رسميًا..

أفادت وكالة "رويترز"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أتم رسميا صفقة الاستحواذ على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع "تويتر".
وكان ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء "تويتر"، ووقع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل الماضي، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك مما دفع "تويتر" لرفع دعوى قضائية ضده.
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