إيلون ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار..رسميًا..

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صورة الخبر: إيلون ماسك
إيلون ماسك

أفادت وكالة "رويترز"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أتم رسميا صفقة الاستحواذ على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع "تويتر".

وكان ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء "تويتر"، ووقع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل الماضي، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك مما دفع "تويتر" لرفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات قانونية ضده.

وأفادت تقارير أن ماسك كان يجمع التمويل اللازم للصفقة، منذ جمدت المحكمة القضية مؤقتا في 6 أكتوبر.

وقال ماسك في يوليو إنه تراجع عن الصفقة لأنه "تعرض للتضليل" من قبل "تويتر"، بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وسعى "تويتر" بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق لمجرد أنه بدل رأيه.
والأربعاء نشر ماسك مقطع فيديو يظهره وهو يدخل مقر شركة "تويتر" في سان فرنسيسكو، كما غيّر التعريف عن نفسه على حسابه في الموقع إلى "رئيس تويتر".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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