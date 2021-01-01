مادة بلاستيكية يمكنها توصيل الكهرباء



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يمكن لمواد تشبه Play-Doh تنحني مثل البلاستيك، ولكنها توصل الكهرباء مثل المعدن، أن تؤدي قريبًا إلى تحسين صناعة الإلكترونيات عن طريق تشغيل أجهزة iPhone والألواح الشمسية والأجهزة الأخرى بشكل أكثر كفاءة.



وأصبح هذا الابتكار، الذي طوره العلماء مع جامعة شيكاغو، ممكنًا من خلال وضع شظايا جزيئية في تكوين مختلط وغير منظم، بدلاً من الصفوف التقليدية المستقيمة والمعبأة بشكل وثيق، مما سمح بالمرونة.



على الرغم من حيرة العلماء من إبداعهم، إلا أنهم مندهشون من أن المادة يمكن أن تتشكل في درجة حرارة الغرفة بدلاً من الاضطرار إلى صهرها مثل المعدن التقليدي.

قد يعجبك أيضا...

وقال جون أندرسون، كبير مؤلفي الدراسة، في بيان إن العلماء قالوا إن المادة الجديدة مثل "Play-Doh الموصلة للكهرباء - يمكنك تحطيمها في مكانها وتوصيل الكهرباء".وأضاف "من حيث المبدأ ، يفتح هذا تصميم فئة جديدة كاملة من المواد التي توصل الكهرباء، ويسهل تشكيلها، وقوية للغاية في الظروف اليومية".المعادن هي أقدم وأكبر مجموعة من الموصلات والتي تشمل النحاس والذهب والألمنيوم.