تفاصيل برنامج أنا المعلم وكيفية التسجيل

برنامج أنا المعلم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل برنامج أنا المعلم، مؤكدة أن البرنامج تطلقه الوزارة ويشارك فيه جميع تجار مصر.
ويوفر البرنامج، المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروضا متنوعة بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرًا لجهودهم في بناء مصر.
خطوات الحصول على أسواق الخصومات
وننشر فيما يلي خطوات الحصول على أسواق الخصومات الخاصة بمنصة أنا المعلم
1- سيتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة
2- يمكن المعلم استشكاف كل العروض المتاحة واختيار العرض المناسب
3.بمجرد اختيار العرض سيظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله
4- يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل
وفيما يخص كوبونات الشراء فيما يلي:
1- تظهر مؤشرات الأداء التربوي بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم في برامج التطوير.
2- يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أدائهم مع مؤشرات الأداء التربوي التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة أنا المعلم.
3- يرسل للمعلم رسالة على رقم الهاتف المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ويمكن ايضا معرفة جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة للمعلمين الذين جاري تميزهم
4. يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض والاستفادة من القسيمة المالية بإظهار كود المفعل.
ويهدف المشروع إلى الآتي:
1. تاكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع
2. تحقيق تميز خاص لترسيخ قيمة المعلمين بالمجتمع
3. تأكيد دعم للوزارة للمعلمين المتميزين
4. بناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين
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