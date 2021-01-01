علامات تكشف عن الإصابة بـ«النوبات القلبية»..تحدث تدريجيًا..



النوبات القلبية النوبات القلبية

يمكن أن تحدث النوبة القلبية فجأة، حيث تشعر بألم الصدر الذي ينتشر إلى ذراعيك ورقبتك، وغالبًا ما تظهر أعراض النوبة القلبية بشكل تدريجي.



تستشهد مستشفى هارفارد هيلث بمسح شمل أكثر من 500 إمرأة ناجين من النوبات القلبية، وكشف الاستطلاع أن 95% من النساء قلن إنهن لاحظن أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا في الشهر أو نحو ذلك قبل النوبات القلبية، وأكثر علامات الإنذار المبكر شيوعًا هي التعب واضطراب النوم،وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.



قالت إن بعض النساء، على سبيل المثال، إنهن كن متعبات للغاية لدرجة أنهم لم يستطعن ??ترتيب سرير دون الراحة، وكان ألم الصدر، وهو علامة تحذير مبكرة شائعة لأمراض القلب لدى الرجال - في أسفل القائمة بالنسبة لهؤلاء النساء.

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يميل أولئك الذين فعلوا ذلك إلى وصفه بأنه ضغط أو وجع أو ضيق في الصدر وليس ألمًا، حتى عندما كانت النوبات القلبية جارية، فإن حوالي ثلث النساء فقط في هذه الدراسة عانين من الأعراض الكلاسيكية لألم الصدر.بدلاً من ذلك، كان ضيق التنفس والضعف والإرهاق والعرق الرطب والدوخة والغثيان على رأس القائمة.وتعليقًا على نتائج الاستطلاع ، تقول هارفارد هيلث: "إحدى الرسائل التي يمكن أخذها إلى المنزل هي أن بعض النساء قد يتلقين إنذارًا مبكرًا بنوبة قلبية وشيكة في شكل التعب المفرط ، أو النوم المضطرب ، أو ضيق التنفس".يواصل الجسم الصحي: "إن الانتباه إلى هذه الأعراض والحصول على التشخيص والعلاج الفوريين قد يقي من الإصابة بنوبة قلبية كاملة، ولدى بعض الرجال أيضًا إشارات إنذار مبكر، مع كون ألم الصدر هو الأكثر شيوعًا".وتضيف: "الرسالة الأخرى هي أن النساء وأطبائهن بحاجة إلى التفكير فيما وراء ألم الصدر عندما يتعلق الأمر بما تعانيه النساء من أزمات قلبية. وبدلاً من شطب ضيق التنفس، والتعب، والعرق البارد، والدوخة، والغثيان كعلامات على شيء سوف ي، يحتاج الجميع إلى إعطاء هذه الأعراض ثانية".تقول NHS: "يساعد الأسبرين على ترقيق الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب".العلاجان الرئيسيان هما:- استخدام الأدوية لإذابة جلطات الدم- جراحة للمساعدة في إعادة الدم إلى القلب.- إجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية .توصي مؤسسة القلب البريطانية بما يلي:- تناول بشكل صحي- كن نشيطًا بدنيًا- حافظ على وزن صحي- لا تدخن- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم- السيطرة على مستويات الكوليسترول- تحكم في مستويات السكر في الدم "إذا كنت مصابًا بداء السكري".