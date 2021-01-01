احذر هذه الأمراض..هل تشعر بالرغبة في التبول طوال الوقت؟

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كشف استشاري جراحة المسالك البولية، أن التبول أكثر من عشر مرات في اليوم أمر يستحق رؤية طبيب بشأنه، موضحا أن الجسم يفرز البول كوسيلة لطرد السموم والفضلات وهو من أهم الوظائف.



ونقلت صحيفة ذا صن عن الدكتور بيتر هولي قوله: «يمكن أن يكون أكثر من عشرة علامات على أن شيئًا ما ليس صحيحًا، ومنها مرض السكري، فعندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم، تضطر كليتنا إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص الجلوكوز وإفرازه على شكل بول».





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وأضاف: «عندما يستهلك شخص ما الكثير من السكر ويضطر إلى التبول كثيرًا، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لمرض السكري من النوع .. وجود الجلوكوز قد يخلق رائحة حلوة في البول».اقرأ ايضا:دراسة: تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 3?ولفت إلى السكتة الدماغية تحدث عندما يتم حظر أو انفجار أوعية دموية تحمل الأكسجين إلى الدماغ ويمكن أن تخلق مشاكل في الجهاز العصبي المركزي.وقال الخبير: «يمكن أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالمثانة ونتيجة لذلك قد نحتاج إلى التبول مرات أكثر أو نفقد القدرة على الاحتفاظ بها في المثانة».ومن مؤشرات كثرة التبول أيضًا تضخم البروستاتا، حيث يعاني معظم الرجال منها، وهي غدة توجد بالقرب من مثانة الرجل - مع تقدمهم في السن ، وهي أكثر شيوعًا عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.وقال الخبير: «هذا يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على المثانة ويسبب زيادة وتيرة التبول بالإضافة إلى صعوبة أكبر في التبول».سرطان المثانةالدكتور هولي أوضح كذلك أن المثانة جزء حيوي من عملية التبول ويمكن أن يؤثر الورم الموجود فيها على كيفية التبول.وتابع: «قد نحتاج إلى التبول أكثر من المعتاد، وقد نشعر بالألم أثناء القيام بذلك وقد يخلق أيضًا شعورًا بالحاجة إلى التبول حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة».التهابات المسالك البوليةغالبًا ما تحدث التهابات المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول وتسبب الالتهاب، وهنا يوضح الدكتور هولي أن «هذا يمكن أن يؤدي إلى كثرة التبول بالإضافة إلى الشعور بالحرقان أو حتى ظهور الدم في البول».الحملمن المنطقي أنه مع نمو الطفل، يزيد الضغط على مثانة الأم ويؤدي إلى كثرة التبول، ومع ذلك يمكن أن تظهر زيادة في معدل التبول في المراحل المبكرة جدًا قبل أن تعرف المرأة أنها حامل.الإكثار من شرب الكافيينتعتبر أكواب الشاي والقهوة جزءًا عزيزًا من ثقافات بعض الشعوب، ولكن الكثير منها يمكن أن يسبب مشاكل في الحمام، فالكافيين يعمل كمدر للبول ويؤدي إلى زيادة إفراز الماء عن طريق البول.