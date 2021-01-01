انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. ننشر ضوابط الترشح



انتخابات الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابية



هناك عدد كبير من طلاب الجامعات يتحرون عبر شبكات الإنترنت، عن ضوابط الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك بعد تحديد المجلس الأعلى للجامعات تلك الضوابط.



ضوابط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

وينشر موقع القاهرة 24، ضوابط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية في السطور التالية، حتى يستعد الطلاب الذين يرغوبن في الترشح لمعرفة تلك الشروط والضوابط، والتي جاءت كالتالي:



- أن يكون الطالب محمود السيرة، وحسن السمعة.

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- أن يكون الطالب الذي يرغب في الترشح للانتخابات الطلابية متمتعًا بالجنسية المصرية.- أن يكون الطالب مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل.- أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية ولم يرسب في أكثر من مقررين التي سجلها في العام الماضي.- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها.- لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.- لا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.وفي سياق مختلف أكد الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان، في وقت سابق، أن امتحانات الميدتيرم سوف تعقد حضوريًا داخل القاعات، ولا يوجد نظام أون لاين، لكونها كلية عملية للغاية.ولفت عميد كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول ستعقد يوم 8 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أننا حاليًا نقوم بتجهيز الجداول لكي يتم إعلانها للطلاب.