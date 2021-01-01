يحذر خبراء من الإفراط في تناول «فيتامين د» خلال الشتاء



فيتامين د فيتامين د

خلال فصل الشتاء، يتناول الكثير من الأشخاص مكملات فيتامين د، ولكن ما لا قد يعرفه الكثيرون، أن تناول الكثير من فيتامين د، قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.



ويعتبر «فيتامين د» مادة كيميائية يصنعها جسم الإنسان من ضوء الشمس خلال فصل الصيف، بينما خلال فصل الشتاء، لا تستطيع أجسامنا إنتاج ما يكفي لضعف ضوء الشمس وغيابها في أكثر الأحيان.



ونتيجة لذلك، أوصت هيئة الخدمة الصحية البريطانية NHS الأشخاص بتناول مكملات فيتامين (د) من أجل تعزيز جهاز المناعة لديهم خلال موسم البرد والإنفلونزا، وعلمًا بأن المكملات يمكن أن تكون فعالة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الإفراط في تناول فيتامين د، قد يكون له عواقب غير طيبة، حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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وقال روس أوستن، رئيس قسم الأبحاث والتغذية : " من الضروري أن نكمل فيتامين د خاصة خلال أشهر الشتاء بدءًا من أكتوبر وحتى مايو، فإن شدة ضوء الشمس ليست قوية بما يكفي لإنتاج فيتامين د بشكل طبيعي من الشمس، ونتيجة لذلك، نعتمد فقط على نظامنا الغذائي والمكملات الغذائية لضمان بقائنا بصحة جيدة "..اقرأ ايضا:هل تشعر بالرغبة في التبول طوال الوقت؟.. احذر هذه الأمراضوفيما يتعلق بجرعات زائدة من فيتامين (د) ، حذر أوستن، قائلا: " من المحتمل أن يكون تناول الكثير من فيتامين د أمرًا خطيرًا، فقد يؤدي الإفراط في الاستهلاك إلى تراكم الكالسيوم، الذي قد يؤدي إلى تلف القلب والكلى والأوعية الدموية".وفيما يتعلق بكيفية الحصول على الجرعة الصحيحة، قال أوستن: "فيتامين د ضروري للحفاظ على العديد من جوانب الصحية لدى الإنسان، بما في ذلك صحة العظام، ووظيفة العضلات، وصحة المناعة ".وتنعكس مخاطر تناول الكثير من فيتامين (د) من قبل الدكتورة بولا أوليفيرا، التي سلطت الضوء على مدى تأثير الكثير من فيتامين (د) على الجسم بعدة طرق.وقالت الدكتورة أوليفيرا خبيرة التغذية: "تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يجعل الجسم يفقد قدرته على التخلص من الكالسيوم الزائد، ونتيجة لذلك، قد تصاب بفرط كالسيوم الدم، الذي يعزز مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغثيان، وآلام المعدة، والقيء، أو الإمساك، والتعب، وفقدان الشهية، والجفاف، ومشاكل الكلى".وأضافت: "علاوة على ذلك، فهي ليست مجرد جرعة واحدة من فيتامين د تناسب الجميع؛ وإنما تعتمد على حجمك، وجنسك".وفي هذا الصدد قالت الدكتورة أوليفيرا: "يجب أن يتناول الأطفال دون سن 12 شهرًا 400 وحدة دولية أو 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، ويجب أن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 13 عامًا 600 وحدة أو 15 ميكروجرام من فيتامين د ".وفي الوقت نفسه، بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والشباب، قال الدكتور أوليفيرا: "بالنسبة للشباب (من 14 إلى 18 عامًا)، أوصي بـ 600 وحدة دولية أو 15 ميكروجرام من فيتامين أشعة الشمس يوميًا".وأضاف: "يمكن أن تعمل هذه الجرعة أيضًا للبالغين (من 19 إلى 70 عامًا) وللحوامل أو المرضعات، وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 71 عامًا، ننصح بشدة بتناول 800 وحدة دولية أو 20 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا ".وحذر كل من أوليفيرا وأوستن : "إن تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم (فرط كالسيوم الدم، وهذا يمكن أن يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب. إذا اخترت تناول مكملات فيتامين (د) ، فإن 10 ميكروجرام يوميًا ستكون كافية لمعظم الناس ".وأضافا: "لا تتناول أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا لأنه قد يكون ضارًا، وهذا ينطبق على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا، ويجب ألا يزيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 10 سنوات عن 50 ميكروجرامًا يوميًا، ويجب ألا يزيد تناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا عن 25 ميكروجرامًا يوميًا ".هذا ومن المستحيل تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) من أشعة الشمس، وقد أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، قائلا: "لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، لكن تذكر دائمًا أن تغطي أو تحمي بشرتك إذا كنت بالخارج في الشمس لفترات طويلة لتقليل مخاطر تلف الجلد وسرطان الجلد ".