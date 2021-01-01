تعرف على وصفات التخلص من السموم.. منها الليمون والزنجبيل



الليمون والزنجبيل الليمون والزنجبيل

تحتوي مياه التخلص من السموم على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية لأنها مصنوعة من النكهة بدلاً من العصر أو المزج، وهذا يجعلها مشروبًا شائعًا لأنظمة التخلص من السموم مثل "التخلص من السموم بالليمون" و يُنصح بمياه التخلص من السموم في خطط إنقاص الوزن ، بدلاً من المشروبات عالية السكر مثل الصودا وعصير الفاكهة، وفقا لما نشره موقع healthline



ومياه التخلص من السموم هي المياه التي تم نقعها بنكهات الفواكه والخضراوات والأعشاب الطازجة، و يشار إليها أحيانًا على أنها ماء مملوء بالفاكهة أو ماء بنكهة الفاكهة، ويمكنك صنع ماء الديتوكس في المنزل بعدة طرق مختلفة، و استخدام أي مجموعة من الفواكه والخضراوات والأعشاب التي تفضلها، وكل ما تحتاجه هو الماء ومجموعة مختارة من الفواكه والخضراوات والأعشاب، وما عليك سوى تقطيع المكونات وإضافتها إلى الماء الساخن أو البارد ، حسب تفضيلاتك، و كلما زاد المكون الذي تستخدمه ، أصبحت النكهة أقوى، وإذا كنت تشرب مشروبًا باردًا ، يمكنك ترك ماء التخلص من السموم في الثلاجة لمدة 1-12 ساعة للسماح للنكهات بالتغلغل بعمق أكبر، وتأكد من إزالة المكونات بعد هذا الوقت حتى لا تبدأ في التحلل.



فيما يلي بعض الوصفات الشائعة لمياه التخلص من السموم:

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الجريب فروت وإكليل الجبلليمون وفلفل حريفخيار ونعناعالليمون والزنجبيلبلاك بيري والبرتقالبطيخ ونعناعبرتقال وليمونفراولة و ريحانتفاح وقرفةولعمل ماء التخلص من السموم ، أضف الفواكه والخضراوات والأعشاب إلى الماء ثم اتركه لفترة، و يمكن أن يساعد فرم الفواكه والأعشاب في إطلاق المزيد من النكهات.