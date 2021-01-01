امتحانات الشهر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تفاصيل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر المقرر انطلاقها خلال أيام.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون ورقية وليست إلكترونية، ولن تكون مركزية بجدول موحد على مستوى الجمهورية ولكنها ستكون على مستوى الإدارة التعليمية.



وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في إعلان جداول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت نسب التقييم للصف الأول والثاني الثانوي العام.وأشارت وزارة التعليم، إلى أن أعمال السنة للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي حسب القرار الوزاري 168 بشأن نظام التقييم الجديد (مادة العلوم بفروعها ومادة الكمبيوتر) مقسمة كالتالي: (انضباط 5 % _ سلوك 5 %_ أحد اختبار الشهرين 10% _ اختبار الفصل الدراسي الاول 80% _ المجموع النهائي 100%)، وتحسب الدرجة الأعلى من نتيجة الاختبارين (شهر أكتوبر - نوفمبر).وبخصوص المواظبة والسلوك (كل ثلاث ايام غياب بخصم درجة من الطالب، وكل ثلاث تنبيهات عن السلوك يخصم درجة)، ولفتت وزارة التعليم، إلى أنه توجد مشروعات بحثية للطلاب، بحيث يقدم الطالب مشروع قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول (50 درجة) لا يضاف للمجموع ومشروع في نهاية العام.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، وجهت بضرورة تطبيق نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، مع بداية امتحانات شهر أكتوبر الجاري.وجاء نظام التقييم، أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).وأوضحت، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني".وأشار إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.وتابع القرار: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها".