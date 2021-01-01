الفيفا يهدد بإبعاد تونس عن مونديال2022 .. تعرف عليي السبب

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أدى تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الاتحاد التونسي، والذي تضمن تهديدا بتجميد نشاط المنتخبات والنوادي التونسية وإقصاء منتخب تونس من المسابقات التي تنتظم تحت إشرافه، ردود أفعال عنيفة في الساحة الكروية وذلك في ضوء تصاعد الحديث حول إمكانية إقصاء منتخب نسور قرطاج من المشاركة في كأس العالم 2022.



وراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا الاتحاد التونسي مطالبا بتقديم توضيحات لما يروج حول تدخل السلطات الحكومية في شؤون الاتحاد وغياب الاستقلالية في إدارة شؤون اتحاد الكرة، مما يشكل بحسب رسالة الفيفا خرقا للقانون الأساسي، والذي ينص على وجوب أن تتمتع الاتحادات المحلية الأعضاء المنخرطين في فيفا بكامل الاستقلالية في إدارة شؤونها.



وفي الرسالة، التي وجه منها نسخة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أكد الاتحاد الدولي أنه تناهى إلى علمه أن "جهات حكومية تسعى إلى التدخل في شؤون اتحاد كرة القدم وطريقة إدارته، وتخطط فيما يبدو لحل مجلس إدارة اتحاد الكرة."

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وتابعت الرسالة التذكير بأن "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم صارمة في خصوص وجوب أن تتمتع كل اتحادات الأعضاء المنخرطة فيه باستقلالية إدارة شؤونهم الداخلية بشكل يحظر دخول طرف ثالث وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات الفصل الـ19 من القانون الأساسي للفيفا ويستوجب حرمان المنتخبات والأندية المنتمية لذلك الاتحاد من المشاركة في المسابقات التي يشرف عليها فيفا".مخاوف من الإقصاء من المونديالوشكل تهديد فيفا بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة عالمية وإقليمية مع منع كل الاتحادات الكروية في العالم من التعامل مع تونس، مصدر خوف في أوساط الاتحاد التونسي للعبة، الذي سيكون مطالبا بالرد على مراسلة "فيفا" في أجل أقصاه الجمعة 28 أكتوبر 2022 لتفادي أية عقوبات بالشطب والاستبعاد من نهائيات كأس العالم.وفيما التزم الاتحاد التونسي لكرة القدم الصمت ورفض كل أعضاء مجلس إدارته التعليق على تهديد فيفا، قال مصدر مقرب من اتحاد الكرة، رفض الكشف عن اسمه إن "هناك اجتماعا مرتقبا الخميس لتدارس الوضع وإبداء الموقف الرسمي من مراسلة الفيفا."وقال المصدر لسكاي نيوز عربية إن "الاتحاد سيجيب بشكل يضمن حقوق منتخب كرة القدم وحقه في أن يشارك في نهائيات كأس العالم، مصلحة كرة القدم التونسية والمنتخب فوق كل اعتبار."من جهتها، شنت وسائل الإعلام في تونس، حملة انتقادات لاذعة طالت اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بوصفها الطرف المتهم بمحاولة التدخل في شؤون كرة القدم والسعي إلى حل مجلس إدارة الاتحاد بسبب ما اعتبره وزير الرياضة التونسي كمال دقيش تفشيا للفساد والمحسوبية وسوء التصرف وسط اتحاد الكرة.وحذرت الصحف التونسية من أن يدفع منتخب نسور قرطاج باهظا ثمن الخلافات الشديدة بين الاتحاد والوزارة مطالبا بوضع حد لسياسة التفرد بالرأي التي قد تقود نحو غياب تونس عن المونديال بحسب وصفها.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبت في ملف التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم التونسية على ضوء الرد الذي سيصله من تونس، ولكن رغم ذلك ستظل معاقبة تونس واردة، وفي حال صدورها سيتم إقصاء نسور قرطاج من المشاركة في كأس العالم في قطر، وتمنع الأندية بصفة آلية من المشاركة في كل المسابقات الإفريقية.