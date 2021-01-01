نشرت الكاتبة الفرنسية، كارولين غالاكتيروس، مقالا كشفت فيه عن الوقت الذي سوف تتخلص فيه الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
جاء ذلك في المطبوعة الفرنسية VA، حيث قالت الكاتبة إن الولايات المتحدة سوف تتخلص من زيلينسكي عندما يكون هناك حل وسط مع روسيا، بعد أن أصبح الرئيس الأوكراني عبئا على الولايات المتحدة، وغدا من الصعب السيطرة عليه.
وبحسب المؤلفة، فإن اللعبة في أوكرانيا قد أصبحت خطيرة للغاية، وواشنطن حريصة على الخروج منها في أسرع وقت ممكن، وتتابع: "لقد بدأ الغرب في ممارسة الاستفزازات ضد روسيا في أوكرانيا، ونجح فيها زيلينسكي جيدا، وجرّ البلاد إلى هذه اللعبة الدموية، التي جلبت له مكاسب جيدة، وطرق أبواب الناتو، بدعوى أن جيشه يفترض أنه يفوز".
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