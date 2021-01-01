أحلى من المحلات .. طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل



كيكة الحليب التركية كيكة الحليب التركية



كيكة الحليب التركية من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف نونا، طريقة عمل كيكة الحليب التركية في البيت.



مقادير كيكة الحليب التركية

(الكيك)

3كوب دقيق

4بيض

كوب سكر

كوب حليب

3/4كوب زيت

2ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح



(للتسقية)

حليب

سكر

قد يعجبك أيضا...

(الكريمة)كريم شانتي مخفوقجيلي تلميع بارد(الكراميل)كريم كراميلماءكراميلطريقة تحضير كيكة الحليب التركيةفي بولة نضع الحليب والبيض والسكر والفانيليا والزيت ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم ننخلهم على خليط الحليب ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة ونساويه جيداً ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط لمدة من 25 - 30 دقيقة ونختبر نضج الكيك باستخدام خلة حتى نتأكد من تمام النضج وبعد خروج الكيكة من الفرن نتركها حتى تبرد تماماً ثم نسقيها بخليط التسقية ثم نضع طبقة من الكريمة ثم نضع طبقة الكراميل "باردة" ثم نضع طبقة أخرى من الكريمة ونقوم بعمل خطوط على وجه الكيكة باستخدام خلة كما وضحنا بالحلقة ثم تقدم وصحتين وهنا.(لعمل الكريمة)في بولة نضع الكريم شانتي وجيلي التلميع البارد ونقلب حتى يصبح القوام ناعم جداً وكريمي ثم نضعه في كيس حلواني(لعمل الكراميل)في طاسة على النار نضع الماء والكريم كراميل ونقلب حتى يذوب ثم نضيف الكراميل ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون الكراميل.