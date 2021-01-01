أحلى من المحلات .. طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أحلى من المحلات .. طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل

صورة الخبر: كيكة الحليب التركية
كيكة الحليب التركية


كيكة الحليب التركية من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.
قدمت الشيف نونا، طريقة عمل كيكة الحليب التركية في البيت.

مقادير كيكة الحليب التركية
(الكيك)
3كوب دقيق
4بيض
كوب سكر
كوب حليب
3/4كوب زيت
2ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح

(للتسقية)
حليب
سكر

(الكريمة)
كريم شانتي مخفوق
جيلي تلميع بارد

(الكراميل)
كريم كراميل
ماء
كراميل

طريقة تحضير كيكة الحليب التركية

في بولة نضع الحليب والبيض والسكر والفانيليا والزيت ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم ننخلهم على خليط الحليب ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة ونساويه جيداً ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط لمدة من 25 - 30 دقيقة ونختبر نضج الكيك باستخدام خلة حتى نتأكد من تمام النضج وبعد خروج الكيكة من الفرن نتركها حتى تبرد تماماً ثم نسقيها بخليط التسقية ثم نضع طبقة من الكريمة ثم نضع طبقة الكراميل "باردة" ثم نضع طبقة أخرى من الكريمة ونقوم بعمل خطوط على وجه الكيكة باستخدام خلة كما وضحنا بالحلقة ثم تقدم وصحتين وهنا.
(لعمل الكريمة)
في بولة نضع الكريم شانتي وجيلي التلميع البارد ونقلب حتى يصبح القوام ناعم جداً وكريمي ثم نضعه في كيس حلواني
(لعمل الكراميل)
في طاسة على النار نضع الماء والكريم كراميل ونقلب حتى يذوب ثم نضيف الكراميل ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون الكراميل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحلى من المحلات .. طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90551

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager