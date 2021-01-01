حيل بسيطة لتنظيف البوتاجاز

لعب موقد الغاز لدينا دورًا مهمًا في الطهي، فعندما كون هناك حفلة في المنزل أو يأتي ضيف، يكون تحضير الطعام سريعًا جدًا، ولكن كل هذا يتطلب الكثير من المتاعب لتنظيفه.
كشف موقع هيلثي عن أسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز .
الأمونيا
الأمونيا تساعد كثيرًا في تنظيف موقد الغاز الخاص بك.. احصلي على الأمونيا من المتجر الطبي وانقع الشعلات والمشابك طوال الليل.. في صباح اليوم التالي، اغسليهم بالماء.. سترى الأوساخ تطفو.
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