حيل بسيطة لتنظيف البوتاجاز

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تنظيف البوتاجاز

لعب موقد الغاز لدينا دورًا مهمًا في الطهي، فعندما كون هناك حفلة في المنزل أو يأتي ضيف، يكون تحضير الطعام سريعًا جدًا، ولكن كل هذا يتطلب الكثير من المتاعب لتنظيفه.

كشف موقع هيلثي عن أسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز .


الأمونيا
الأمونيا تساعد كثيرًا في تنظيف موقد الغاز الخاص بك.. احصلي على الأمونيا من المتجر الطبي وانقع الشعلات والمشابك طوال الليل.. في صباح اليوم التالي، اغسليهم بالماء.. سترى الأوساخ تطفو.

صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين
للتخلص من بقع الشحوم ، ضعي بضع طبقات من صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين على الموقد.. دعيها تبقى على هذا النحو لبعض الوقت.. ستلاحظين أن البقع تتلاشى ببطء.

الملح وصودا الخبز
خذ ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز.. امزج هذين الاثنين واصنع معجونًا جيدًا بإضافة الماء.. الآن نقع الإسفنجة في المعجون.. ونظف سطح الموقد بهذا، وافركه وامسحه جيدًا.

صودا الخبز والليمون

تساعد صودا الخبز على إزالة البقع الصعبة. في حين أن الليمون له خصائص مضادة للبكتيريا. ضع حفنة من صودا الخبز على موقد الغاز ونظفه بقطعة من الليمون.

المصدر: موقع هيلثي

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