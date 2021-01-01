مكونات من مطبخك تقضي على التهاب الحلق في دقائق



التهاب الحلق التهاب الحلق



فوائد صحية عديدة لمص مكعبات الثلج في علاج التهاب الحلق والذي يعد شائعا جدًا بسبب تغير الطقس عادة ما تتحسن هذه الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أسبوع. ومع ذلك ، فإن الإصابة بالتهاب الحلق يمكن أن تكون مزعجة للغاية ومؤلمة في كثير من الحالات.بدلاً من ذلك ، تنصح بأن مص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج أو الحلوى الصلبة يمكن أن يهدئ الالتهاب!



وفقا لموقع timesofindia يمكن التخلص من التهاب الحلق بعدة طرق غريبة ولعل أبرزها مضغ الثلج والذي يساعد امتصاصه على علاج التهاب الحلق لما من لها تأثير تبريد موضعي على الأنسجة الملتهبة. تقلل كرات الثلج من درجة حرارة النهايات العصبية في الحلق ، وبالتالي تقلل من إشارات الألم.

حتى بعد استئصال اللوزتين ، يقترح الأطباء على المرضى تناول الآيس كريم البارد مع اللوزتين الملتهبة ويقلل من التورم ويقلل من الانزعاج والألم. فيما يلي بعض الطرق الأكثر فعالية للتغلب على التهاب الحلق في المنزل:





الغرغرة بالماء المالح



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بجانب مكعبات الثلج يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب. ومع ذلك ، لا ينصح به للأطفال. لعمل الغرغرة بنفسك ، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الفاتر أو المبرد جزئيًا. تغرغر بالمحلول وابصقه. كرر كما هو مطلوب.حليب الكركمعلى الجانب الآخر يعد الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية ولديه القوة لمحاربة العديد من الالتهابات الخطيرة. لالتهاب الحلق ، يمكنك شرب حليب الكركم قبل النوم. ويسمى أيضًا الإكسير الذهبي. إذا كنت تميل إلى الانتفاخ عن طريق تناول الحليب في الليل ، فأنت تتناوله بكميات أقل أو في أي وقت آخر خلال النهار. تأكد من إضافة قليل من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب. يمكن أن تؤدي إضافة القليل من مسحوق الفلفل الأسود إلى تعزيز الفوائد الصحية للكركم.استنشق البخاريتضمن استنشاق البخار استنشاق بخار الماء مما يساعد على فتح الممرات الأنفية. يعمل الهواء الدافئ الرطب على تفكيك المخاط المسدود واللزج في الممرات الأنفية والحلق والرئتين. تأكد من الاحتفاظ بوعاء الماء الساخن أو جهاز الاستنشاق بالبخار الكهربائي على سطح صلب مناسب مثل الطاولة. كن حذرًا في هذه العملية وإلا فهناك خطر أن تؤذي نفسك من الماء الساخن.