طرق فعالة لعلاج جلطة الساق

جلطة الساق هي حالة تحدث فيها تكوين جلطات في الأوردة العميقة للساق نتيجة تخثر الدم وبطء تدفقه في أحد هذه الأوردة ما يؤدي إلى تجلط الدم بسبب انسداد هذه الأوردة، وتحدث أحياناً بسبب الجلوس لفترة طويلة، وتناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول باستمرار، الرقود في الفراش، ونتيجة التدخين، وزيادة الوزن، التقدم في العمر، و بسبب عوامل وراثية، وتعتبر الخطورة الأساسية في جلطات هذه الأوردة هي جريان الدم بشكل معاكس إلى الأعلى باتجاه القلب والرئتين مما يهدد بحدوث الجلطة الرئوية.
وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، تتفاوت الأعراض عند الإصابة بجلطات أوردة الساق من الانتفاخ إلى المضاعفات الخطيرة ومن بينها حدوث الانتفاخ البسيط وحدوث تورم القدم المصابة ويكون مؤلمًا جدًا عند ملامسته، وحدوث ألم في أسفل القدم نتيجة لعدم حصول الأنسجة على ما يكفي من الأكسجين من الدم الواصل، ونتيجة لذلك يشعر المصاب بالألم والتنميل.
وأكد الدكتور وليد الدالى، من ضمن أعراض جلطات الساق حدوث تغير في لون أوردة القدم المصابة إلى الأحمر أو الأزرق بسبب قلة تدفق الدم إليها، وحدوث ارتفاع درجة حرارة القدم المصابة بسبب الالتهاب نتيجة وجود جلطة دموية بالساق، وحدوث النهجان الشديد، وحدوث نقص في الأكسجين، وحدوث بروز في أوردة الساق.
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