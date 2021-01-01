أوامر ملكية سعودية .. إعفاء مدير جامعة بسبب الفساد والاختلاس

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية، قضى أحدها بإعفاء عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.
وحسب الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، فقد صدر أمر ملكي بإعفاء اليوبي من منصبه.
وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب اليوبي "جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير".
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