السلطات الإيرانية تنشر .. فيديو للهجوم الإرهابي في إيران



الهجوم الإرهابي في إيران الهجوم الإرهابي في إيران

نشرت السلطات الإيرانية تسجيلا مصورا جديدا للهجوم الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوب البلاد، يظهر فيه مسلح وهو يطلق النار على الموجودين في المزار.



وحسب ما سجلته كاميرات المراقبة في "مزار شاهجراغ" يقوم المسلح بإطلاق النار عشوائيا مستهدفا الزوار هناك، كما يظهر أنه يعيد إطلاق الرصاص على من كانت إصاباتهم غير قاتلة.



الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، أسفر عن مقتل 15 شخصا، وإصابة 27 آخرين.

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