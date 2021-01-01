بوتين: يشدد باستخدام الأسلحة النووية لأغراض الدفاع فقط

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بوتين


صرح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم/الخميس/، بأن "بلاده لم تتعمد أبدًا قول أي شيء بشأن استخدام الأسلحة النووية"، مشددًا على أن العقيدة العسكرية الروسية تسمح فقط باستخدام الأسلحة النووية لأغراض "الدفاع".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن الرئيس الروسي توضيحه أيضًا أنه على الرغم من ذلك، "فإنه طالما كانت هذه الأسلحة موجودة، فسيظل دائمًا خطرُ استخدامها قائمًا".

ونفى بوتين أن تكون موسكو قد خططت لاستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا، قائلاً : "لم نقل عن قصد أي شيء عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا. لقد رددنا فقط بإشارات إلى التهديدات النووية من القادة الغربيين".

واتهم فلاديمير بوتين، القادة الغربيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، بالضلوع في "ابتزاز نووي" ضد روسيا، كما اتهم الغرب بـ "إجبار روسيا على استخدام الأسلحة النووية للتأثير على الدول المحايدة ضد موسكو".

المصدر: أ ش أ

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