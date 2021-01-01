فيديو .. الأزهر : هذه ضمانة استمرار الرزق من الله



الدكتور عبداللطيف سليمان الدكتور عبداللطيف سليمان



قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يكون قلبه متعلق بالثقة بالله عز وجل ولا يخشى نقص الرزق، فطاعة الله والثقة به هى الضمانة الوحيدة.



ضمانة استمرار الرزق من الله

واستدل بالحديث القدسى: "يا اِبنَ آدمَ خَلَقتُكَ لِلعِبَادةَ فَلا تَلعَب , وَقسَمتُ لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب , فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ ، وكُنتَ عِندِي مَحمُوداً , وإِن لَم تَرضَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي لأُسَلِّطَنَّ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فِيهَا رَكضَ الوُحوش فِي البَريَّةَ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ فِيهَا إِلا مَا قَسَمتُهُ لَكَ ، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَا".

وتابع العالم الأزهرى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ليس هناك اصدق من الله، علينا نثق بالله، ونعمل ونجتهد ونترك أمورنا عليه، فلا نقلق ما دام وعدنا الله".





رمضان عبدالمعز: ربنا هيكون خصيم الأغنياء لهذا السبب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العبد سيسال عن المال الذى جمعه ومن أين وكيف انفقه، لافتا إلى أن الاغنياء يحشرون أربع فرق يوم القيامة؛ فريق جمع المال من ح?ل وأنفقه في حرام فيقال : خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في ح?ل فيقال : خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال : خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من ح?ل وأنفقه في ح?ل فيقال : قفوه واسألوه .. هذا الذي يحاسب الذي جمع المال من ح?ل وأنفقه في ح?ل، هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ضيع فرض ص?ة؟ هل قصر فى ذى رحم؟.. هل قال جيرانه : لقد أغنيته يا رب فقصر في حقنا، فقال عليه الص?ة والس?م : ومازال يسأل ويسأل.

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وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الغنى هيتحاسب على أهله وجيرانه، حتى ولو كام بيطلع زكاته، بس نسى أهله، ماشى فى الشارع واحد عنده أزمة ومسعدوش هيتحاسب عليه يوم القيامة، ربنا هيكون خصيم الأغنياء يوم القيامة بسبب الفقراء".