فيديو .. النائب العام يصدر قرارا في قضية صيدلي حلوان

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قضية صيدلي حلوان

بعد مرور اقل من شهر على قضية صيدلي حلوان والتي اشعلت السوشيال ميديا بعد تعرضه للتعذيب والترهيب من جانب زوجتة واسرتها ثم القائه من شرفة منزله اصدر النائب العام قرارا بعدم وجود شبه القتل العمد في مقتله .

تطورات قضية صيدلي حلوان
اصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قراره في قضية الطبيب ولاء سعيد زايد والمعروف بصيدلي حلوان حيث تمر بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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