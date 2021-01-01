فيديو .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية



تحسن الأحوال الجوية تحسن الأحوال الجوية





أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس الاربعاء وأول أمس الثلاثاء تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، ولكن اليوم الخميس هناك تحسن فى الأحوال الجوية، وفرص سقوط الأمطار اليوم ستكون خفيفة جدا وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية فى محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لبعض المناطق من القاهرة الكبري.



وأضافت "غانم" خلال حوارها ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والأجواء تكون مائلة للبرودة.

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وتابعت أنه من المعروف لفصل الخريف أنه صاحب التقلبات الجوية، لافتة إلى أنه خلال الأيام القادمة فرص الأمطار لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية فى محافظات الجمهورية، ولكن من الوارد أن تتكرر الحالات الجوية السريعة وعمق الظواهر الجوية.تحسن الأحوال الجوية بدءا من الأسبوع القادموأشارت إلى أنه بداية من الأسبوع القادم هناك استقرار بالأحوال الجوية والأجواء حول المعدلات الطبيعية.