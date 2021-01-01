فيديو .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس الاربعاء وأول أمس الثلاثاء تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، ولكن اليوم الخميس هناك تحسن فى الأحوال الجوية، وفرص سقوط الأمطار اليوم ستكون خفيفة جدا وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية فى محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لبعض المناطق من القاهرة الكبري.
وأضافت "غانم" خلال حوارها ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والأجواء تكون مائلة للبرودة.
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