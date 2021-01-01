تستضيف كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي في السعودية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للموسم الثاني على التوالي.
وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، أن مدينة الرياض ستستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني يومي 11 و 12 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 من نفس الشهر.
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