تستضيف كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي في السعودية



كأس السوبر الإسباني كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للموسم الثاني على التوالي.



وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، أن مدينة الرياض ستستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل.



ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني يومي 11 و 12 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 من نفس الشهر.

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ويلتقي ريال مدريد (بطل مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي) مع فالنسيا (وصيف كأس إسبانيا) في الدور نصف النهائي، بينما يواجه برشلونة (وصيف الدوري الإسباني) نظيره ريال بيتيس (بطل كإس إسبانيا).يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي.قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني:ويتربع برشلونة على صدارة قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا، ويحل ريال مدريد ثانيا بـ 12 لقبا، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا في المركز الثالث بـ 3 ألقاب.