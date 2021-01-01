فيي مؤتمر السوبر .. فيريرا: إهداء كأس السوبر للونش في حالة الفوز



فيريرا فيريرا



قال البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر لها غدا الجمعة في الإمارات مهمة جدا.



وقال المدير الفني للفريق: "نحن هنا كأبطال للدوري والكأس وهو أمر مرضي للغاية، وتأقلمنا على الأجواء هنا بسرعة والاستعدادات تمضي بصورة جيدة".



وتابع المدير الفني قائلا:" النهائيات تلعب للفوز وليس لتقديم الأداء ونتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد".

قد يعجبك أيضا...

وتحدث المدير الفني عن غياب محمود حمدي " الونش" قائلا:" هو لاعب مهم في الفريق، وخاض 37 مباراة مع الأبيض في الموسم الماضي وهو قيمة كبيرة في الزمالك، ولكن سنخوض المباراة بدونه وسنحاول أن نستكمل المباراة بقوتنا، وفي حالة الفوز باللقب سنهديه للونش".وفيما يخص الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي قال:" أي لاعب يأتي على الفريق يجب أن يكون أفضل من الموجودين، ولابد أن يحصلوا على وقت للتعرف على أجواء النادي والتدريبات".وأضاف أنه تابع الأهلي في مبارياته الأخيرة يلعب بنفس أسماء الموسم الماضي، ولم يلاحظ تغييرا في اللاعبين، وأضاف أن الزمالك مستمر بنفس الأسماء وهناك منافسة قوية بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى والفريق يسعى لحصد المزيد من البطولات.وقال فيريرا: "نعم الزمالك الأقوى، ولكن يجب اثباته في المنافسات وداخل الملعب وليس بالكلام فقط، ودافعنا هو تحقيق اللقب ومع الوقت سيتحسن الأداء".ويلتقي الزمالك والأهلي في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها غدا الجمعة على لقب كأس السوبر المحلي.ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، ويرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانوني.