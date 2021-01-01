فيديو .. أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك

كشف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن أزمة تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال مباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في بطولة السوبر المصري.
وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك مشكلة تواجه الأهلي في مباراة السوبر وهي عدم وجود تجانس في الخط الهجومي على عكس نادي الزمالك".
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