فيديو .. أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك



وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي الأسبق وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي الأسبق



كشف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن أزمة تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال مباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في بطولة السوبر المصري.



وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك مشكلة تواجه الأهلي في مباراة السوبر وهي عدم وجود تجانس في الخط الهجومي على عكس نادي الزمالك".

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وأضاف: "شادي حسين والبرازيلي برونو سافيو، دخلا على الخط الهجومي للأهلي، الجهاز الفني اعتمد على محمد شريف بشكل أساسي ثم اعتمد على شادي حسين، واعتمد على سافيو وفي المباراة الأخيرة أمام أسوان لعب أفشة".وواصل: "المباراة الماضية لعب حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر، والجهاز الفني دفع بالظهير الأيمن كريم فؤاد في مركز الجناح".وأشار: "بنسبة كبيرة الجهاز الفني سيبدأ مباراة الغد بالرباعي طاهر محمد طاهر وسافيو وأحمد عبد القادر وشادي حسين كمهاجم صريح".