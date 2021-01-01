تونس تحبط مخططًا إرهابيًا وتعتقل 3 أشخاص |تفاصيل

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تونس تحبط مخططًا إرهابيًا


أعلنت السلطات التونسية إحباط مخطط إرهابي في محافظة سوسة والقبض على عناصره، وذلك يأتي تتويجا لجهود الحكومة التونسية للقضاء على العناصر الإرهابية ومكافحة الإرهاب في البلاد.

وألقت وحدات تابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث وإدارة مكافحة الإرهاب التونسية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على ثلاثة أشخاص مفتش عنهم "من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية"، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي.

وفي وقت سابق، كانت قد قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لعدد من الأشخاص، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وشملت قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حذف اسم شخصين من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية ورفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إليهما بالنظر وذلك بسبب الوفاة.

كما قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إضافة اسم جديد لقائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية مع تجميد أمواله لمدة 6 أشهر.

وشملت القرارات تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لـ 42 شخصا، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

المصدر: elbalad

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