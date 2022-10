أفضل هواتف ذكية لعام 2020

هواتف ذكية هواتف ذكية

إذا كنت تسعى لاقتناء هاتف جديد فلا شك في أن الملخص القادم سيساعدك حتمًا لاختيار ما يناسبك من بين تسعة هواتف تُعد هي الأفضل لعام 2020، وذلك عقب مراجعة كل الموديلات الرئيسية المتاحة بالأسواق في الوقت الراهن، كما يلقي هذا الملخص الضوء على العديد من التفاصيل الدقيقة لكل هاتف من تلك الهواتف التسعة، وهي:



أفضل حواف: Samsung Galaxy S10 وSamsung Galaxy S10+

أفضل كاميرا: iphone 11 Pro.

أفضل هاتف في تجنب النوتش: One Plus 7T Pro

أفضل هاتف كبير: Samsung Galaxy Note 10 Plus

أفضل آيفون: iPhone 11.

أفضل هاتف في تنظيف التطبيقات: Google Pixel 3a.

أفضل هاتف من جوجل: Google Pixel 4.

أفضل قيمة رائدة: Xiaomi Mi 9 .

أفضل قيمة من OnePlus: OnePluse 7T .



1- هاتف سامسونج Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus

تُعد شاشة الهاتفين سامسونج S10 وS10+ من أفضل الشاشات على الإطلاق.

الإيجابيات:الإمكانات الرائعة لكاميرا الهاتفين.أفضل عرض شاشة.من أفضل التصاميم.السلبيات:لا تزال واجهة المستخدم غير جيدة.العمر الافتراضي للبطارية ليس جيدًا كما هو متوقع للهاتفين.واستطاعت شركة Samsung، العملاق الكوري، إطلاق تصميمين هما الأروع في فئتهما، مع الزجاج المنحني، والشاشات الكاملة التي تملأ حجم الجهاز بأكمله.2- هاتف iPhone 11 Proنجحت شركة Apple في إطلاق هاتفها iPhone 11 Pro الذي قدم أفضل جودة صورة لهاتف آيفون عن أي وقت مضى.الإيجابيات:شاشة بتصميم جذاب، وساطعة الوضوح.أحد أفضل أنظمة الكاميرات على أي هاتف.يحتوي على أفضل نظام للشحن السريع مقارنة بغيره.السلبيات:لم يتغير تصميم الهاتف كثيرًا عن النسخة السابقة.صغر حجم المساحة التخزينية والتي تأتي بمساحة 64 جيجا بايت.لم يقدم الهاتف الكثير للمستخدمين، كما أن النوتش الموجود بأعلى الشاشة لا يزال مزعجًا.ورغم تهافت العديد من الأشخاص لشراء هاتف iPhone 11 Pro نظرًا لمظهره الجذاب، وشاشته الأكثر سطوعًا من شقيقه السابق iPhone 11، إلا أن شركة Apple بالغت في سعره، في ظل توافر iPhone 11 Pro Max الذي يتربع قائمة مبيعات هواتف Apple الحالية، والذي يأتي بشاشة Super Retina XDR ومجموعة الكاميرات الثلاثية المدمجة في الخلف، فضلًا عن الخامات المتطورة التي تم تصنيعه منها، فهل هذا كافٍ لتبرير سعر iPhone 11 Pro المبالغ فيه الآن؟3- هاتف OnePlus 7T Proوالذي يتوفر فيه خاصية لتجنب النوتشالإيجابيات:شاشة فائقة الجمال بقدرة 90 هرتز.تصميم مثير للإعجاب.تطبيقات نظيفة.شحن سريع جدًا.السلبيات :حجم الهاتف كبير جدًا.لا يوجد تصنيف IP أو Qi الشحن.من المؤكد أن هناك الكثير من الأشياء التي ستعجبك في هاتف OnePlus 7T Pro، فهو يحتوي على واحدة من أفضل الشاشات، وتكلفته أقل بكثير من منافسيه، كما أنه يحتوي على إصدار رائع من نظام التشغيل أندرويد.جدير بالذكر أنه لم يتغير شيء فعليًا من نسخة الهاتف OnePlus 7 Pro إلى 7T Pro، فهو هاتف ممتاز بالفعل.4- هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plusوهو هاتف كبير ورائع، ويسهل التوصية به بفضل شاشته الجميلة، والكاميرات متعددة الاستخدام، فضلًا عن أن شحنه سريع للغاية.الإيجابيات:شاشة جميلة وكبيرة الحجم.سريع جدًا فى الشحن.وجود قلم S Pen المفيد.كاميرات متعددة الاستخدامات.السلبيات :الكاميرات ليست في وضع جيد.وضع bokeh في الفيديوهات الحية.شاحن 65 وات غير المدرج.وكما يوحي اسم الجهاز، فإن علامة Plus تعني الأكبر، وتعد الشاشة هي أكبر ميزة في هذا الجهاز الرائع، مع شبكة الـ 5G الاختيارية، إنه أحد أرقى أجهزة الأندرويد الموجودة على الساحة فى الوقت الراهن، فضلًا عن أن الجهاز يعد من أقوى الأجهزة، فهو يحتوي على كل ميزة تقريبًا ولم تبخل عليه شركة سامسونج على الإطلاق، وفيما يتعلق بسلبياته، فعلى الرغم من أن شاشة الجهاز كبيرة، إلا أنها لا تملك أي تقنية رائعة لتمكين معدل التحديث السريع، وذلك على عكس OnePlus 7 Pro، ورغم ذلك إذا كنت ترغب في الأفضل فلا يوجد أفضل من عملاق شركة سامسونج المتميز Note10 plus.5- هاتف iPhone 11يتميز هاتف شركة Apple بالكاميرا الممتازة، والسعر المناسب، والعمر الافتراضي الطويل للبطارية، وهو أحد أفضل أجهزة iPhone في الوقت الحالي.الإيجابيات:كاميرا رائعة.بطارية ذات عمر افتراضي طويل.خيارات الألوان لطيفة.قيمة ممتازة مقابل الشعر بشكل مدهش لهاتف Apple .السلبيات:كان من الأفضل زيادة دقة الشاشة.لا يوجد حتى الآن شاحن سريع في العلبة.ويُعد هاتف iPhone 11 هو الناتج الطبيعي لجهاز iPhone XR الشهير، كما يأتي فى المرتبة بعد أشقائه الأكبر iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max الأغلى سعرًا في مجموعة هواتف Apple الحالية.كما يحتوي هاتف آيفون 11 على كاميرتين مدمجتين في الخلف، كما يحتوي على مجموعة الشرائح A13 نفسها الموجودة في طراز أخيه الأكبر Pro، إلا أن الأمر المثير للدهشة هو أن جهاز iPhone 11 يبدأ بسعر أرخص من الطراز السابق حيث يبلغ نحو 729 جنيهًا استرلينيًا / 699 دولارًا أمريكيًا للإصدار 64 جيجا بايت مقابل 749 جنيهًا استرلينيًا / 749 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذي يسبقه، وبكل الأحوال فإن هذا الهاتف يمكن أن يكون أفضل قيمة لأجهزة iPhone الموجودة في الأسواق حتى الآن.6- هاتف Google Pixel 3aيبلغ سعر الهاتف نحو 1000 جنيه استرليني، ومن ثم فهو يجيب عن تساؤل حول تضاؤل مبيعات الهواتف الذكية من جوجل.الإيجابيات:وجود قابس سماعة رأس.الهاتف ذو كاميرا عالية الجودة.شاشة العرض رائعة.حجم الهاتف كبير.السلبيات:غير مقاوم للماء.وجود بطء نسبي في بعض الأنشطة.الشاشة قاتمة قليلًا.ربما تكون شركة “جوجل” أعلنت لتوها عن Pixel 4 الجديد، إلا أنك لو كنت تريد هاتفًا مزودًا بكاميرا رائعة وشاشة مناسبة، ولا ترغب في أن تشعر بالقلق إزاء السرعة والأداء، فستكون سعيدًا جدًا Pixel 3a.ونقلت شركة “جوجل” الكثير من ميزات Pixel 3 إلى Pixel 3a، بما في ذلك المستشعر الـ 12 ميجا بكسل مع فتحة الكاميرا f / 1.8، ويمنح هاتف Pixel 3a مقتنيه قيمة رائعة مقابل السعر، فالكاميرا المدمجة خلف الهاتف تقدم حقًا تجربة فريدة في الأداء، ويبلغ سعر الهاتف الذكي Pixel 3a نحو 399 جنيهًا استرلينيًا.7- هاتف Google Pixel 4ويعد من أفضل هواتف شركة “جوجل”.الإيجابيات:تصميم نحيف.الكاميرا لا مثيل لها على هاتف أندرويد.نظام التشغيل المثبت بالهاتف أندرويد 10.السلبيات:عمر البطارية ليس جيدًا جدًا.ورغم أن بطارية هاتف Google Pixel 4 في كلٍ من هذا الطراز والطراز الأكبر XL ليست الأفضل، ولكن الهاتف لا يزال يستحق مكانه في هذه القائمة بسبب الكاميرا الخاصة به، والبرامج المذهلة التي يحتويها والتي لا تزال واحدة من أفضل تطبيقات Android.8- هاتف Xiaomi Mi 9قد يكون هذا الهاتف أفضل قيمة مقابل سعر لعام 2020.الإيجابيات:تجربة الكاميرا الأكثر احترافية.قيمة رائعة مقابل المال.أداء رائعشاشة ممتازة.السلبيات:مستشعر بصمة الإصبع.لا توجد شهادة IP.ويأتي هاتف Xiaomi Mi 9 بتصميم راقٍ، والمزيد من الميزات كالكاميرا الثلاثية، والعدسة الخلفية المتفوقة التي يمكنها منافسة أكثر نظرائها قدرةً في السوق.9- هاتف OnePlus 7Tويأتي الهاتف بتحديثات أكبر من OnePlus 7الإيجابيات:تجربة البرامج الرائعة.أداء الهاتف من الدرجة الأولى.عمر البطارية الافتراضي رائع.عرض الشاشة بقدرة 90 هيرتز.السلبيات:لا يوجد شاحن لا سلكي.لا توجد شهادة IP.لم يحظَ هاتف OnePlus 7T Pro بتحديث كبير، إلا أن هاتف OnePlus 7T حظي بتلك التحديثات مع شاشة العرض المسطحة بقدرة 90 هرتز والتي تجعل الهاتف سلسًا بشكل رائع.وعلى الرغم من أنه سبق وتم مراجعة الهواتف سالفة الذكر جيدًا في نفس حالات الاستخدام الحقيقي اليومي، إلا أن هذا لا يعني أنه تم اختبار كل شيء، فهناك بعض المعايير التي تعتمد على الاستخدام لفترة طويلة من الزمن، كالعمر الافتراضي للبطارية، وأداء المعالج خلال استخدام الهاتف للمجموعة كاملةً من المهام اليومية.