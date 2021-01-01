تسريبات عن سلسلة جوالات ايفون 15 القادمة



ايفون 15 ايفون 15

أطلقت شركة Apple الأمريكية، خلال شهر سبتمبر الماضي، أحدث سلسلة لها وهي ايفون 14. ولكن هذا لا يمنع التوقعات حول جوالات سلسلة ايفون 15 القادمة.



– أبرز التسريبات عن جوالات ايفون 15

يقول المحلل التقني الشهير “روس يونج”؛ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يتوقع أن تجعل شركة ابل كل جوالات ايفون 15 تحتوي على ميزة Dynamic Island بدلًا من النوتش التقليدية.



وتتوفر Dynamic Island حاليًا فقط على طرازي ايفون 14 Pro و Pro Max، ومن المفترض أن تأتي السنة القادمة لكل طرازات ايفون 15 وليس Pro فقط.

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إذا كان ذلك صحيحًا فإن هذا سيجعل ميزة Dynamic Island هو المعيار في جميع جوالات ايفون الجديدة.وهذا سوف يسمح لها باستبدال النوتش التي قدمتها ابل لأول مرة مع ايفون X في عام 2017 .يذكر أن أن ميزة Dynamic Island هي عبارة عن فتحة سوداء على شكل بيضاوي في أعلى شاشة جوال ايفون 14 Pro وتضم الكاميرا الأمامية.وتعرض Dynamic Island الإشعارات وستتيح لك في النهاية مراقبة الأنشطة اليومية، مثل: النتائج الرياضية أو حالة رحلتك مع Uber من أعلى الشاشة.وسوف تجعلك إضافة Dynamic Island إلى جوالات ايفون 15 تنتظر للعام المقبل من أجل الشراء.بينما لا يتطلب الوقت الحالي أن يقوم شخص ما بتغيير نوع جواله من ايفون 13 إلى 14؛ حيث إنهما متشابهان تقريبًا مع فارق كبير في السعر.– نبذة عن شركة ابلتعد ابل هي شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج العديد من المنتجات.وتشمل هذه المنتجات: الإلكترونيات الاستهلاكية، البرامج والخدمات عبر الإنترنت ومقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.لذا تمثل ابل أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات من حيث الإيرادات بإجمالي 3658 مليار دولار أمريكي في عام 2021.علاوة على ذلك اعتبارًا من 2022 أصبحت ابل:ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة.رابع أكبر بائع لأجهزة اللابتوب من حيث المبيعات.ثاني أكبر شركة الشركة المصنعة للهاتف المحمول.نتيجة لذلك تعتبر ابل واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، ميتا، ومايكروسوفت.