قبل الإعلان الرسمي تفاصيل كاملة لمواصفات سلسلة Redmi Note 12

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات سلسلة Redmi Note 12 كاملة قبل الإعلان الرسمي المرتقب.



تستعد شاومي لإطلاق سلسلة Redmi Note 12 التي تشمل إصدار Redmi Note 12 Pro، وRedmi Note 12 Pro Plus، وأيضاً Note 12 Explorer.



ولقد كشفت التسريبات عن دعم الإصدارات الثلاثة بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش بتصميم مسطح، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي الشاشات بسطوع 900 nit، وعمق ألوان 10بت، وتدعم تقنية Dolby Vision، وHDR10، و HDR10+.

وتضم سلسلة Redmi Note 12 رقاقة معالج Dimensity 1080، كما تنطلق بواجهة MIUI 13، ونظام تشغيل Android 12.أيضاً من المقرر أن تضم إصدارات Pro وPro Plus بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W و120W.ويأتي إصدار Explorer بقدرة بطارية 4300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 210W، من جانب أخر يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256، ويتميز إصدار Pro Plus و Explorer بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.كما يضم Note 12 Pro مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، بينما يأتي هاتفي Note 12 Pro Plus وNote 12 Explorer بمستشعر رئيسي HPX من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.أيضاً يتميز الإصدارت الثلاثة بمستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي السلسلة كاملة بتقنية Wi-Fi 6، وتدعم اثنان من شرائح SIM بميزة الإتصال بشبكات 5G، والبلوتوث 5.1، وتضم الهواتف منفذ USB C.