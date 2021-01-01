تؤكد Realme على خططها لإطلاق سلسلة Realme 10 في نوفمبر

أكدت شركة Realme من خلال إعلانات تشويقية على خططها لإطلاق سلسلة هواتف Realme 10 في حدث يعقد في نوفمبر.
بدأت Realme حملتها الترويجية لسلسلة Realme 10 القادمة التي تنطلق في شهر نوفمبر، ولقد أكدت الشركة في الإعلانات التشويقية على أن الإصدارات الجديدة تأتي بثلاثة من التقنيات الجديدة.
وفي التفاصيل التي نشرت حتى الآن أشير إلى أن هاتف 10 Pro+ يأتي بشاشة منحنية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1080.
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