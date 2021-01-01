تؤكد Realme على خططها لإطلاق سلسلة Realme 10 في نوفمبر



Realme 10 Realme 10

أكدت شركة Realme من خلال إعلانات تشويقية على خططها لإطلاق سلسلة هواتف Realme 10 في حدث يعقد في نوفمبر.



بدأت Realme حملتها الترويجية لسلسلة Realme 10 القادمة التي تنطلق في شهر نوفمبر، ولقد أكدت الشركة في الإعلانات التشويقية على أن الإصدارات الجديدة تأتي بثلاثة من التقنيات الجديدة.



وفي التفاصيل التي نشرت حتى الآن أشير إلى أن هاتف 10 Pro+ يأتي بشاشة منحنية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1080.

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من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة Realme 10 برقاقة معالج Helio G99، إلا أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول إصدار 10 Pro.أيضاً أوضحت التسريبات أن هاتف Realme 10 Pro Plus يأتي بمعدل تحديث 120 Hz، كما يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، من جانب أخر يأتي إصدار Realme 10 بنفس قدرة البطارية ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.